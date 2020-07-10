Истерика на фоне провала

Антиармянская политика — последняя линия защиты власти Алиева

Спустя всего неделю после видеоконференции глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, после которой посредники призвали стороны отказаться от воинственной риторики и сосредоточиться на подготовке народов к миру и формировании атмосферы доверия, официальный Баку в лице президента Ильхама Алиева вновь разразился истеричными выпадами в адрес армянских государств, армянского народа, его истории, героев…

Пересказывать всем уже набивший оскомину бред сивой кобылы на историческую тему не буду. Достаточно сказать, что апшеронский султан в очередной раз выдал на-гора весь комплекс собственной личной и национально-государственной неполноценности.

Демарши Алиева на политические темы также новизной и тактом не отличались. Как отметил начальник Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах Артак Нерсисян, тональность и лексика интервью Алиева местным телеканалам 6 июля в части, касающейся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, выходят за рамки элементарной дипломатической этики. “Посредством безапелляционных обвинений в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ в бездействии президент Азербайджана пытается возложить на них собственную вину за отсутствие результатов в переговорном процессе. Препятствуя восстановлению полноформатных трехсторонних переговоров, регулярно ставя под сомнение принцип мирного урегулирования споров и угрожая применением силы, пытаясь исказить суть конфликта, поощряя расистские и античеловеческие взгляды и модели поведения в своей стране, азербайджанские власти преднамеренно создают дополнительные препятствия в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. И вышеупомянутое интервью служит тому еще одним ярким подтверждением“, — заметил Нерсисян.

В этой связи, по его словам, показательным является отношение Азербайджана к восстановлению полноформатных трехсторонних переговоров. На различных этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта переговоры проводились в различных форматах. Однако наиболее эффективными были переговоры с прямым участием в них Арцаха как на двусторонней основе Арцах-Азербайджана, так и трехсторонней — Арцах-Азербайджан-Армения. Именно в трехстороннем формате с полноценным участием Арцаха удалось достичь самого значимого результата в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта — заключения в мае 1994 года бессрочного соглашения о прекращении огня и военных действий. Поэтому, пытаясь отсрочить восстановление трехсторонних переговоров, Азербайджан искусственно затягивает процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Нерсисян отметил, что приведенные в интервью как исторические, так и правовые аргументы не выдерживают никакой критики. Однако если незнание президентом Азербайджана истории региона создает лишь безобидный фон, то его заблуждения в области международного права могут представлять серьезную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе, сказал он.

По словам Нерсисяна, в контексте урегулирования азербайджано-карабахского конфликта обращение Азербайджана к статье 51 Устава ООН полностью лишено каких-либо оснований и является неудачной попыткой замаскировать свою агрессивную, милитаристскую политику: “Во-первых, Азербайджан не подвергался агрессии, чтобы задействовать статью 51 Устава ООН. Напротив, именно Азербайджан своими действиями трансформировал политическую проблему в вооруженный конфликт, пытаясь силой подавить право народа Арцаха на самоопределение, а после обретения независимости развязав полномасштабную войну против Республики Арцах. Во-вторых, в мае 1994 года Арцах, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня, тем самым положив конец военной фазе конфликта и взяв на себя обязательства по его мирному урегулированию согласно Уставу ООН. В этой связи считаем необходимым напомнить азербайджанской стороне, что разрешение международных споров исключительно мирными средствами является одним из основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН”.

Все спекуляции Баку о том, что статья 51 Устава ООН дает ему право на применение силы в контексте азербайджано-карабахского конфликта, были отвергнуты международным сообществом в апреле 2016 года, когда Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Арцах. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Россия, Франция, а также Генеральный секретарь ООН, Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы были единодушны в мнении о необходимости строго соблюдать соглашение о прекращении огня 1994 года и соглашение 1995 года о его укреплении. На фоне консолидированной позиции международного сообщества о необходимости исключительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта угрозы развязать новую войну нельзя расценить иначе как попытку Азербайджана поставить себя вне международного сообщества и международного права.

Вместо бессмысленных и бесперспективных обвинений других за свои собственные ошибки и просчеты Азербайджану следовало бы неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта и добросовестно вести полноформатные переговоры, заключил начальник Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах Артак Нерсисян.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян к сказанному ее арцахским коллегой добавила, что несколько недель назад злорадствующий по поводу распространения коронавируса в Армении президент Азербайджана Ильхам Алиев создает для своего находящегося в изоляции общества образ “полезного врага”. По ее словам “антиармянская политика является последней линией защиты власти Алиева, и попытки спрятаться за ней лучше всего характеризуют развивающийся в Азербайджане внутренний кризис и упаднические настроения.

“Смехотворно, что глава страны, где политическая и экономическая власть десятилетиями находится в руках одной семьи, которая характеризуется на международной арене как репрессивный режим, дает оценку внутренним политическим событиям, правам и свободам человека в Армении. Примечательно, что президент Алиев с его враждебными и расистскими комментариями проявляет безответственный и пренебрежительный подход в отношении заявления, сделанного неделю назад сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в котором высказывались опасения по поводу враждебной и провокационной риторики. Как заявил премьер-министр Никол Пашинян на состоявшемся недавно совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха, “попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все — прошлое, настоящее, будущее и весь регион — не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского народа”, — отметила пресс-секретарь МИД Армении.

В этом контексте примечательна и оценка выступлений Алиева некоторыми азербайджанскими журналистами, кстати, отнюдь не армянофилами. Так, ярый армянофоб Кямал Али в статье “Чехарда и алогизм в решениях Оперштаба: теперь вывели армию…” на сайте Turan после детального описания сложившейся в Азербайджане в результате “борьбы” с коронавирусом плачевной ситуации — катятся в тартарары бизнесы, казну пополняют за счет высоких штрафов, люди месяцами сидят без работы, зарплаты сократили, население, за исключением 20-30%, с трудом сводит концы с концами, производство и промышленность практически на нуле, народ обнищал и материально, и духовно, в магазинах Баку замечены патрульные с шевронами-указателями сил специального назначения и т.д. — заключает: “На фоне этого, президент страны Ильхам Алиев перманентно выступает с антиармянскими заявлениями, критикуя власти Армении. Причем что интересно — чем хуже ситуация в Азербайджане, тем категоричнее заявления Алиева. Расчет прост — отвлечь собственных граждан от реальных проблем. Очевидно, что руководству Азербайджана жизненно важно поддерживать и ни в коем случае не позволить погасить тлеющее пламя карабахского конфликта”.

Диагноз, как говорится, окончательный, обжалованию не подлежит…