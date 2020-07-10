Греция тоже ратифицировала

Регион 10 июля, 2020 | Автор : admin

Парламент Греции подавляющим большинством голосов ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом. Об этом сообщили в посольстве Армении в Греции. ”Заседание вел заместитель председателя парламента Греции Атанасиос Бурас от партии “Новая демократия”. Соглашение было представлено в парламент 24 июня сего года.

В постоянной комиссии парламента Греции по иностранным делам и национальной обороне 1 июля прошли обсуждения и слушания документа, основными докладчиками на которых были депутат от правящей партии “Новая демократия” Атанасиос Каввадас и депутат от оппозиционной партии “СИРИЗА” Атанасиос (Насос) Евфимиу Атанасиос.

За резолюцию высказались правящая партия “Новая демократия”, оппозиционная партия “СИРИЗА”, партия “Движение перемен” (Кинима Алагис), партия “Греческое решение” (Эллиники Лиси) и партия “Мера 25”, — говорится в сообщении посольства. А вот коммунистическая партия Греции высказалась против.