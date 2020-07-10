Евросуд отказал

Европейский суд по правам человека вынес решение относительно заявления трех судей Конституционного суда РА и главы КС Грайра Товмасяна. ЕСПЧ фактически отклонил требование судей о приостановлении применения поправок к Конституции в качестве промежуточной меры.

“Суд принял решение отклонить требование заявителя, указав, что оно выходит за рамки применения правила 39 регламента суда (промежуточная мера), поскольку это не представляет серьезной и необратимой угрозы основному праву, установленному Европейской конвенцией о правах человека”, — говорится в решении ЕСПЧ.

Отметим, что 4 заявителя — судьи КС Армении Альвина Гюлумян, Грант Назарян, Феликс Тохян, а также председатель КС Грайр Товмасян — обратились в ЕСПЧ, чтобы авторитетный европейский суд обязал правительство Республики Армения приостановить действие конституционных изменений и сохранить их должности.

Заметим — это неполное отклонение заявления, заявители, по мнению экспертов, вправе обычным путем обратиться в ЕСПЧ, который полномочен, без применения промежуточной нормы, рассмотреть иск армянских судей.

Напомним, что в июне по инициативе около 50 депутатов правящего блока “Мой шаг” Национальное Собрание приняло коррективы в Конституции РА.

Согласно новой редакции соответствующей главы Основного Закона страны, срок полномочий членов КС (судьи), назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции (вступившей, заметим, в силу 9 апреля 2018г. — в день вступления в должность новоизбранного президента РА Армена Саркисяна — Г.С.) и пребывавших на должности члена КС или судьи общей продолжительностью не менее 12 лет, считается истекшим и прекращается.

Член КС, назначенный до вступления в силу главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи КС до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу главы 7 Конституции.

Пребывание в должности председателя КС прекращается.

Со вступлением в силу изменений в Конституции считаются прекращенными полномочия судей КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, пребывающих в должности уже более 12 лет, а нынешний председатель КС Грайр Товмасян продолжит деятельность (поскольку членом, а затем председателем КС был избран в 2018г.) в качестве судьи.

Поименованные выше судьи КС и председатель Грайр Товмасян обратились в ЕСПЧ, ответ которого поступил позавчера поздно вечером. Отметим также: дабы считать полномочия проработавших 12 лет в КС судей прекращенными, НС 30 июня внес соответствующие корректировки и в Конституционный закон “О Конституционном суде”. Как известно, Президент РА Армен Саркисян закон не подписал. Его пока не подписал и спикер Арарат Мирзоян.