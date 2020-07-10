Армянская арфистка из “Веселых ребят”

Музей истории Еревана представляет свои онлайн-проекты

Несмотря на чрезвычайное положение в стране, как и многие другие культурные заведения и учреждения, Музей истории Еревана продолжает работать в режиме онлайн как через социальные сети, так и на своем официальном сайте. И надо сказать, что с 16 марта , когда из-за эпидемии коронавируса в Армении был введен режим ЧП и музей закрыл свои двери для посетителей, интерес последних не иссяк. Об этом свидетельствуют данные посещаемости сайта музея за первое полугодие этого года (с 8 января по 30 июня): сайт посетили 132. 997 читателей, а количество просмотров материалов сайта — 1.664.638.

Сайт оперативно освещал проходящие в музее мероприятия, связанные с музеем, а также мероприятия, проводимые с участием сотрудников музея. Последние в режиме онлайн перманентно выступают с интересными лекциями и рассказами, связанными с историей города и его знаменитыми жителями.

Учитывая, что наши соотечественники и гости столицы сейчас не имеют объективной возможности посетить музей, главная страница сайта предоставляет возможность просмотра видео-тура по музею посредством сайта 360stories.com. Одна из интересных программ “коронавирусного” периода работы музея — онлайн-проект “Ереванцы”, в рамках которого музей пригласил всех желающих поделиться на его странице в Фейсбуке передаваемыми из поколения в поколение и тщательно хранимыми замечательными историями (а также фотографиями и архивными материалами) о своих предках, которые жили, работали и творили в Ереване. Ведь наша столица — это не только город с древней историей, уникальной архитектурой, уникальными историческими и культурными памятниками и интересными достопримечательностями, но и город, где живут люди, носящие почетное звание ереванца.

Одна из них — арфистка Вардуш Бошян, о которой мало кто знает из наших современников. Историю о ней в рамках проекта “Ереванцы” представила заведующая экскурсионным отделом и связей с общественностью Музея истории Еревана Марина Хачманукян.

Вардуш Бошян родилась в Аштараке в начале XX века и выросла в многодетной семье. После преждевременной кончины отца забота о семье и воспитании детей легла на плечи ее матери Маньяк. Последняя, не имея образования, очень высоко ценила важность обучения. Несмотря на сложные условия жизни, все дети в семье получили высшее образование, некоторые даже в России. После поступления в Ереванскую консерваторию Вардуш продолжила обучение в Московской консерватории, где окончила класс игры на арфе. Она стала одной из первых армянских арфисток.

Во время учебы в Москве с ней произошел интересный случай, о котором позже всегда с гордостью рассказывали в ее семье. Вместе с несколькими арфистками консерватории ей посчастливилось принять участие в съемках знаменитого и считающегося классикой советского кино фильма “Веселые ребята”, который был выпущен в 1934 году. Это была первая музыкальная комедия, снятая в СССР, где главную роль сыграла Любовь Орлова. В одном из эпизодов ​​фильма главный герой картины Костя Потехин дирижирует оркестром, который исполняет “Венгерскую рапсодию” Ференца Листа. В числе группы арфисток, играющих в оркестре, была и молодая армянка.

После окончания Московской государственной консерватории Вардуш вернулась на родину и прожила в Ереване до конца своей жизни. Долгие годы она проработала в Национальном академическом театре оперы и балета им.Спендиарова в качестве ассистента режиссера. Многие классические оперные и балетные спектакли были поставлены с ее участием.

Вардуш Бошян всегда была окружена известными деятелями культуры и искусства: художниками, писателями, журналистами, певцами и актерами. Однако больше всего она ценила дружбу с известным художником Мартиросом Сарьяном, которого она часто приглашала в родительский дом в Аштараке. В мае 1964 года во время одного из своих посещений Сарьян набросал портрет матери Вардуш — Маньяк.