Новые мультфильмы — от студии Multart+

В этом году студия планирует показать короткометражные анимационные фильмы “Катарсис” и “Легенда радуги”

На прошлой неделе Национальный киноцентр Армении поделился хорошей новостью: опубликовал первый официальный трейлер нового отечественного анимационного фильма “Катарсис”, премьера которого ожидается в этом году. Мультфильм создан Анимационной студией Multart+, совместно с Национальным киноцентром Армении и при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Режиссер и сценарист картины — Артур Микаелян, художник-постановщик и главный аниматор — Гаяне Бабаян, художники-фоновщики — Ованес Едигарян, Софи Мусоян, аниматоры — Аракс Арутюнян, Луиза Бадикян, Гаяне Авакимова, Элен Аракелян, Лусине Саргсян, композитор — Гегайр Хлгатян, дизайнер — Белка Бабаян, озвучивающие актеры — Сергуш Бабаян, Бабкен Чобанян, Анушик Аракелян, Гор Мнацаканян, звукорежиссер — Айк Исраелян, аранжировка — Арам Ованнисян.

В интервью “РА” режиссер и сценарист картины Артур Микаелян сообщил, что съемки фильма начались в декабре 2018 года, а сценарий вынашивался намного раньше, с 2014 года, когда он работал над другим своим мультфильмом “Бездельница Ури”.

— Я все размышлял над сценарием, в основу которого положена одна из сказок народов мира. Эта сказка меня очень вдохновила, и я решил снять мультфильм по ее мотивам. Большего сказать пока не могу. Съемки проходили в Армении, рисовали армянские специалисты, и могу сказать, что это первый мультфильм Анимационной студии Multart+, созданный благодаря современным технологиям. То есть все персонажи, все их движения рисовались на планшетах.

— Судя по трейлеру, фильм удался: он отлично нарисован — хорошая традиционная рисованная мультипликация, ну, а в сюжете прослеживается определенная интрига.

— Очень приятно слышать такое.

— Когда вы планируете показать мультфильм? Учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, он может появиться на онлайн-платформах?

— Смотрите, кроме “Катарсиса” студия Multart+ сняла еще один короткометражный анимационный фильм — “Легенда радуги”. У нас была такая мечта — 1 июня, в Международный день защиты детей отметить его вместе с нашими ребятишками и показать оба эти проекта на больших экранах. Так, как мы это сделали с нашим мультфильмом-мюзиклом “Бездельница Ури”, который мы впервые представили в кинотеатрах 1 июня 2016 года. Планировали и очень ждали этого дня, но, к сожалению, сложившаяся ситуация все изменила, и мы не знаем, когда сможем показать их в кинотеатрах. Пока мы не хотим устраивать премьеру и демонстрировать эти мультфильмы онлайн, хотя можем. Мы обещали нашим кинотеатрам в качестве поддержки пока повременить с показом, поскольку в разных ситуациях кинотеатры, в свою очередь, были с нами рядом. И мы пока терпеливо ждем, когда они откроются и начнут свою работу. Но могу сказать одну хорошую новость, связанную с локдауном: у нас появилось время, и мы уже работаем над организацией работ по дубляжу мультфильмов на русский и английский языки. Причем мы озвучиваем фильмы таким образом, что они будут максимально близки к оригиналу, и вполне возможно, что в итоге мы скажем, что оригинальными языками фильма будут все три языка, поскольку это будет не просто дубляж, а профессиональная, серьезная работа, с привлечением специалистов. Сделать это нам позволяет сюжет: он не имеет ограничений — так сказать, чисто национальных рамок или ярко выраженных особенностей, а относится ко всем людям, всем странам мира. И думаю, что анимационный фильм “Катарсис” будет одинаково хорошо звучать на всех языках. Также хотим иметь и версию обоих мультфильмов на западноармянском языке и уже ведем работу в этом направлении.

— Я понимаю, что нельзя, нужно хранить в секрете, но можете хоть немножко приоткрыть завесу и чуть-чуть рассказать о сюжете?

— По законам кино и “жанра” я вам могу представить лишь синопсис фильма. Придется довольствоваться пока этим, но скажу, что картина будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Мультфильм рассказывает о семье, глава которой как-то утром открывает дверь, замечает на снегу ведущие от своего дома следы, несмотря на то, что из дому никто не выходил. Он идет по этим следам, чтобы выяснить, кто ушел из его дома. Пока вот столько могу вам сказать. Остальное узнаете, посмотрев мультфильм.