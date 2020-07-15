В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона

Культура 15 июля, 2020 | Автор : admin

Королевский монетный двор (Royal Mint) решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом £1 тыс. ($1247), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает £68 тыс. (более $85 тыс.). Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

“Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — заявила представитель Royal Mint Клэр Макленнан. — И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку”.

По всему миру проданы свыше 250 млн копий альбомов 73-летнего исполнителя, который вынужден был из-за пандемии коронавируса прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Монета стала первой в серии “Легенды музыки”.