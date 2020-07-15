Имена Гранта Матевосяна и Агаси Айвазяна — на площади Азнавура

Культура 15 июля, 2020 | Автор : admin

На площади Шарля Азнавура, которая несколько лет назад усилиями ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” превратилась в звездную аллею великих деятелей армянского кино, вмонтированы таблички с именами прозаика, киносценариста Гранта Матевосяна и прозаика, драматурга, публициста, сценариста, режиссера, редактора и живописца Агаси Айвазяна.

Церемония открытия звезд состоялась вечером 12 июля с участием ограниченного числа людей.

“Сегодня для нас очень важный день, великие люди, которые покинули нас, ждут воздачи от нас. В свое время “Золотой абрикос” открыл аллею этих звезд, чтобы навсегда запомнить несправедливо забытых армянских кинематографистов. Мы любим их, смотрели их фильмы, видели, в каких трудных условиях они создавали кино. Мы их последователи”, — отметил на церемонии открытия табличек председатель-учредитель “Золотого абрикоса” Арутюн Хачатрян, отметив важность пройденного пути этих двух деятелей, выразив надежду, что они и их вклад не будут забыты.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян в ходе церемонии подчеркнул, что подобного открытия “Золотого абрикоса” не бывало, это обусловлено ситуацией с COVID-19. “Хочу поблагодарить организаторов “Золотого абрикоса”, потому что они этим шагом доказывают, что лучше делать хоть что-то, чем ничего не делать. Я благодарен им за их волю, что они не позволили прервать историю этого важнейшего культурного события, этой традиции даже на год”, — сказал он.

На церемонии выступили и члены семей Гранта Матевосяна и Агаси Айвазяна, выразив свою благодарность фестивалю за сохранение памяти о таких деятелях.

Основные события ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в связи с пандемией в этом году состоятся осенью, с 1 по 8 ноября. Но будут и июльские “абрикосовые” дни и сюрпризы. Известные на международном кинорынке проекты и программы инновационной платформы GAIFF Pro по развитию киноиндустрии ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в основном не будут отложены. Они будут проведены в заранее определенные дни — с 13 по 16 июля, в режиме онлайн, составив часть июльской “абрикосовой” жизни.