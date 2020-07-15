Баку давно готовился к новой агрессии

В том, что Азербайджан рано или поздно прибегнет к очередной военной авантюре, сомневаться не приходилось. Президент АР Ильхам Алиев последовательно ужесточал и без того жесткую милитаристскую риторику. А после состоявшейся 30 июня видеоконференции с участием глав МИД двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ даже пригрозил отказом от переговоров:

“Сегодня фактически нет переговоров по урегулированию, никакого толка от видеоконференций министров иностранных дел Азербайджана и Армении тоже нет. Это лишь имитация деятельности МГ ОБСЕ. Если переговоры не будут предметными, мы не будем в них участвовать”. Подтвердительных заявлений не последовало. Однако дней через 10 в азербайджанском сегменте соцсетей и в ряде СМИ появилось множество сообщений о том, что, якобы, подразделения ВС Азербайджана в направлении Мрова взяли под свой контроль высоту Güzgü и что, якобы, добились стратегического преимущества в направлении Газаха. Причем, как отмечает блогер Ален Гулян, эту информацию активно распространяли военные группы и страницы работающие под МО Азербайджана. То же МО на запросы некоторых СМИ опровергло выпущенную им же дезу, сообщив, что, цитирую текст: “ информация необоснованна, на линии соприкосновения спокойно…” Потом оно же обратилось к населению с просьбой не снимать перемещения военной техники и не выкладывать их в интернет. Выводы напрашиваются сами собой.

Сейчас Азербайджан все свои силы бросил на то, чтобы убедить собственную общественность и международное сообщество в том, что инициатором обострения стала, якобы, Армения. В ход пошли фейки о больших потерях с армянской стороны, о продвижении ВС Азербайджана на более благоприятные позиции, а также подкупленные российские эксперты и попытки убедить всех и вся в том, что “Россия не придет на помощь Армении”. Экс-глава МИД АР Тофик Зульфугаров договорился до абсурдных утверждений типа “Россия перестала воспринимать Армению как партнера”, “руководство Армении отдаляется от России и сближается с западом”, а чтобы окончательно испортить отношения с Россией, Пашиняну необходимо возобновить боевые действия с Азербайджаном, чтобы обвинить Россию и уничтожить авторитет пророссийских сил в глазах армянской общественности… “Россия нас бросила и ничем не помогла”. Мол, потому “Армения совершила провокацию не в Нагорном Карабахе, а на границе”.

По сути, столь абсурдным образом Зульфугаров объяснил, почему Азербайджан прибег к провокации не в Арцахе, а на границе с Арменией.

Возможно, Баку проверял готовность ОДКБ, членом которого является Армения, прийти к ней на помощь. Однако Ереван ни ОДКБ, ни кого-либо еще о помощи не просил. ОДКБ, Россия, Евросоюз, США, ОБСЕ, Минская группа лишь информировались о ситуации и ее развитии. Не исключено, что высказанную Зульфугаровым идею Баку могла подкинуть Анкара, сама извивающаяся, как уж на раскаленной сковородке, между Россией и США и, заигрывая с Москвой, все время работает на ослабление российских позиций в нашем регионе. Думается, неслучайно Баку стал распространять дезинформацию о том, что Армения, якобы, вела обстрел в направлении районов Шахбуз и Джульфа в Нахиджеване, где де-факто дислоцирована турецкая военная база. ИА “Реалист” со ссылкой на свои источники сообщает, что в Нахиджеване ВС Азербайджана приведены в полную боевую готовность.

Кстати Турция мгновенно отреагировала на обострение на армяно-азербайджанской границе, выразив полную поддержку Азербайджану в столь грубой форме и с использованием откровенно ложной информации, что одернуть ее пришлось не только Еревану, но и Москве. МИД Армении, осудив действия Турции, отметил: “Подобное провокационное поведение Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в Нагорно-Карабахский конфликт. Данный факт делает более чем невозможной какую-либо международную роль Турции, которая касается карабахского конфликта, прежде всего, в рамках ОБСЕ”. Глава МИД РФ Сергей Лавров после телефонных переговоров с армянским и азербайджанским коллегами призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей МГ ОБСЕ и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. МИД РФ особо подчеркнул: “Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности”.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), осудив “недавние нарушения режима прекращения огня”, призвали стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, в том числе путем использования существующего между ними прямого канала связи. Посредники также призвали стороны “как можно скорее возобновить предметные переговоры” и подчеркнули “важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства”.