Генсек ООН выразил обеспокоенность

Регион 15 июля, 2020 | Автор : admin

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с комментарием по поводу столкновений на армяно-азербайджанской границе, представив обеспокоенность генерального секретаря. Арменпресс представляет комментарий официального представителя генсека ООН.

“Генеральный секретарь выразил обеспокоенность по поводу сообщений о перестрелке на армяно-азербайджанской границе, в том числе с использованием тяжелого оружия, которая, как сообщается, привела к человеческим потерям. Генсек призывает ко всем вовлеченным сторонам немедленно прекратить боевые действия, предпринять шаги по снижению напряженности и воздержанию от провокационной риторики.

Генеральный секретарь принял к сведению заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вновь выражает свою полную поддержку их усилиям по урегулированию этой опасной ситуации и поиску решений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным, переговорным путем”.