Чрезвычайное положение продлено еще на месяц

Государство 15 июля, 2020 | Автор : admin

Правительство Армении на внеочередном заседании в минувший понедельник решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года, еще на 30 дней с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно. Решение обусловлено эпидемией COVID-19.

Сразу по окончании заседания Кабинета министров, как того требует законодательство РА, было созвано специальное заседание Национального Собрания. На повестке был один вопрос — продления срока чрезвычайного положения.

Ход борьбы с распространением эпидемии представил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян. Он также ответил на вопросы депутатов, число которых достигло нескольких десятков.

В подобных случаях голосование не проводится — постановление правительства народные избранники принимают к сведению.

С возражениями против продления режима ЧП выступила фракция “Процветающая Армения” (ею было представлено мнение еще двух внепарламентских партий — АРФ “Дашнакцутюн” и новосозданной партии экс-директора СНБ Артура Ванецяна “Айреник”). Три эти политические силы возражают против некоторых ограничений прав граждан, в частности, запрета на проведение собраний и митингов в период режима ЧП.

Парламентское большинство, блок “Мой шаг”, голосованием отвергло эту инициативу.