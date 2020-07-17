Платформа “Золотого абрикоса” GAIFF PRО активно работает

В эти дни активно работает производственная платформа GAIFF Pro Ереванского Международного кинофестиваля “Золотой абрикос”. В ее рамках проходят профессиональные дискуссии и семинары, связанные с киноиндустрией. Напомним, что в связи с эпидемической ситуацией основные мероприятия Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” состоятся осенью, в период с 1 по 8 ноября. Однако ставшие для нас такими привычными июльские “абрикосовые дни” и сюрпризы, тем не менее, имели место.

Программы и проекты инновационной платформы “Золотого абрикоса” по развитию индустрии кинопроизводства — GAIFF Pro, уже снискавшей признание на международном кинорынке, не были отложены и прошли в заранее определенные дни, с 13 по 16 июля, в режиме онлайн.

Как отметила руководитель программ GAIFF Pro Сона Карапогосян, производственная платформа проводится уже третий год, и каждый год в контексте ее реализации возникают определенные сложности. Сложностью этого года, конечно же, была эпидемия, но организаторы смогли найти креативное решение. “Я рада, что мы сможем реализовать программу GAIFF Pro хотя бы виртуально. Это действительно новый опыт для нас, потому что это впервые у нас произойдет в онлайн-режиме. Мы постарались максимально адаптировать наши цели к правилам онлайн-платформ. В эти дни мы активно используем Zoom, всячески поддерживая участников”, — сказала она, добавив, что проведение онлайн-производственной площадки фестиваля стало настоящим испытанием, но мероприятия, происходившие в эти дни, показывают, что команда “Золотого абрикоса” смогла преодолеть трудности.

Участники платформы с интересом участвовали в мероприятиях повестки дня. Кстати, в эти дни уже прошел ряд профессиональных тренингов, дискуссий на темы “Как рекламировать фильм до его завершения?”, “Для чего нужно искать копродюсеров?”, “В поисках финансирования в Европе” и др. Профессионалы в этой области поделились своим опытом с участниками GAIFF Pro, дали советы для более эффективного решения существующих проблем. Также была проведена тематическая дискуссия на тему “Совместное производство в малых государствах: Восточная Европа и Закавказье”, на которой выступили кинематографисты из Армении, Грузии, Румынии и Болгарии. Было проведено сравнительное обсуждение фильмов “Календарь” Атома Эгояна и “Каникулы мертвых душ” Кеко Челидзе.

Кстати, с точки зрения видов и количества мероприятий между онлайн и реальной платформой GAIFF Pro практически нет различий, поскольку в этот период проводятся личные встречи по отобранным проектам с международными экспертами в области кино, семинары для отобранных проектов, а также мастер-классы, дискуссии и беседы для всех получивших соответствующую аккредитацию киноспециалистов.

Отметим, что рынок GAIFF Pro принимает проекты из региона Малого Кавказа, а участие в нем принимают специалисты из ряда европейских стран — Германии, Франции, Польши, Великобритании, Словакии, Нидерландов, а также США.