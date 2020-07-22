Вышла в свет новая брошюра “Библиотека патриота”

Для армянской молодежи, принявшей патриотизм в качестве ориентира для жизни, служащей укреплению нашей государственности, гордящейся героическими страницами своей истории, идеологически преданной национальной системе ценностей и своей христианской вере — была создана 73-страничная брошюра “Библиотека патриота”. Она уже опубликована клубом “Айреник”, составителем брошюры является заведующий Филиалом кинофотодокументов Национального архива Армении, кандидат исторических наук Аваг Арутюнян.

В беседе с “ РА” Аваг Арутюнян отметил, что в “Библиотеке патриота” представлена литература национально-патриотической направленности, изданная за последние десятилетия со стороны клубов “Азгайнакан” (1990-х годов) и “Айреник” (с 2007 года). “Эти клубы — структуры, считая себя идеологическими преемниками “Клятвенных Союзов” 1930-х годов, в основном делали акцент на публикацию и пропаганду национально-идеологических материалов, считая это срочным и необходимым, особенно в условиях угроз глобализации”, — сообщил он.

По его словам, в книге представлены уже ставшие классическими произведения философско-идеологической (например, Г.Нжде, Х.Асатряна) и политологической направленности (например, О.Каджазнуни, Л.Шанта, С.Натали, Зареванда), а также материалы, посвященные анализу идеологии и истории национальных движений, славных страниц наших военных побед, мифологии, национально-государственных деятелей, армян-иноверцев и глобализирующегося мира. Впервые в армянской действительности представлены и переводы работ известных зарубежных политологов.

Примечательно, что преобладающее большинство этих материалов было опубликовано на родине впервые. Кроме того, около 20 000 экземпляров общего тиража этой литературы были бесплатно распространены в Республике Армения, Республике Арцах, Джавахке и диаспоре.

В брошюре также представлены 30 номеров периодического издания патриотической направленности “Дарц” (“Возвращение”), изданного клубом “Азгайнакан” с апреля 2000 года по март 2002г. и 4 выпуска серии аналитической службы того же клуба “Мир сегодня” (на русском языке), посвященных геополитической ситуации.

Отметим, что Клуб “Азгайнакан” в рамках серии “Национальная мысль” издал 8 книг, помимо этого еще 16 книг вне серии, а клуб “Айреник”, в рамках одноименной серии — 34, и еще отдельно 7 книг. Для полноты картины в брошюре представлены публикации национально-идеологической и семантико-политологической направленности других структур: в общей сложности 53 книги общественных, научных и университетских структур, частных лиц и т.д.