Завтра будет лучше, чем вчера

События минувшей недели в очередной раз, как лакмусовая бумажка, высветили очень важные, чисто человеческие качества и подходы — наши и наших противников. После очередного провала военной авантюры Азербайджана его информационные и, так сказать, “общественные” армянофобские методы борьбы приобрели весьма причудливый, порой даже гротескный характер.

Чего стоят акции протестов азербайджанцев в Баку и проживающих в странах Европы, взалкавших за многие тысячи километров от своей родины войны с Арменией, различные не выдерживающие критики видео кипящих от праведного гнева и требующих сатисфакции не изуродованных интеллектом азербайджанцев. Кипеть-то они кипели, а вот храбрецов, чтобы пополнить ряды своей армии и отправиться служить, среди них мало нашлось — всего 150 человек… Но вершиной паноптикума стала история с покупкой армянских абрикосов в Москве азербайджанскими рыночными “патриотами” и их прилюдным топтанием. Эта “устрашающая” для нас акция ничего кроме хохота и едких приколов не вызвала, плюс обеспечила нашим соотечественникам хороший сбыт абрикосов, не говоря уже о моральной и прочей поддержке. Эта история была настолько абсурдна и смешна, что вызвала удивление даже у армянских школьников. Хотим представить вашему вниманию заметку ученицы 11 класса школы “Айб” Карине Авалян,опубликованную на официальном сайте школы и как нельзя лучше демонстрирующую важность хорошего образования и адекватность нашего подрастающего поколения. Читая строки этой девочки, испытываешь чувство гордости за наших детей — за то, какие они. Это в азербайджанских детсадиках и школах учат детей ненавидеть армян. Наши же дети говорят на совсем другом языке — языке мудрости и трезвого отношения к происходящему, на языке добра и человечности…

“Самая маленькая неприятность превращается в сарказм, распря — в юмор, а сатира уничтожает ненависть. Ненависть ужасна, даже ненависть к врагу. Из-за напряженности на границе последних дней противник выразил ее, но не так, как это делают армяне. На одном из московских рынков враг топчет армянские абрикосы. Нашего соседа обманули. На самом деле давят виноград, причем босиком. Но если они так полюбили армянскую кухню, то их следующей неудачной попыткой будет топтание арцахского “женгялов хаца” или хотя бы колка орехов. Наше — это юмор. Наше — это рабочая голова, а не рабочая нога.

Многие из нас читали рассказ Степана Зоряна “У колодца”, основная идея которого заключается в том, что противоборствующие стороны, преисполненные ненависти и не уступающие друг другу в военном отношении, исходя из насущной потребности, начинают друг другу помогать. Затем они уходят на свои позиции — в ожидании команды “огонь”. Получается, что стороны должны стрелять в тех людей, которым несколько часов назад передавали куски хлеба и воду… То, что требуют приказы и то, чего хочет Человек — не афганец, грек или курд, а мыслящее существо Человек, не всегда совпадает. В этом суть рассказа. Возможно, что наш противник также с большим душевным трудом выполняет неизбежные приказы.

Давайте будем великодушными против зла, честными против плохого. А варвары будут часто приходить и уйдут бесследно …

Завтра будет еще лучше. Послезавтра — просто отлично. Ведь нас называют армянами, не так ли?”