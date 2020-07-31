Прекрасная Лаура Джанни Моранди

В 1960-х годах прошлого века имя Лауры Альтан было известно не только на ее родине, в Италии, но и далеко за ее пределами. Одну из самых красивых актрис и телеведущих Италии того времени знали по ее работе в качестве диктора и телеведущей итальянской общественной телерадиокомпании RAI, а также как одну из телеведущих популярного итальянского фестиваля песен в Сан-Ремо (в 1962г.), очень любимого и в Советском союзе.

Всенародная известность к ней пришла после роли в мини-сериале “Цитадель” (La cittadella, 1964 год) “Дэвид Копперфильд”, после чего Лауру стали приглашать на съемки не только на родине, но и во Франции. Поклонники итальянского кинематографа помнят ее также по ролям в картинах “Прости” (1966), “Рита-надоеда” (1968), “Химера” (1968). Ее актерской удачей стала роль Антонеллы в комедии известного французского режиссера Жерара Ури “Преступление не выгодно” (1962).

Однако мало кто знает, что Лаура Альтан — это всего лишь псевдоним Лауры Эфрикян (Гаяне Ваановна Эфрикян). Лаура родилась 14 июня 1940 года в городе Тревизо (Венеция, Италия). Ее отец, Анжело (Ваан) Эфрикян, был известным скрипачом и дирижером, который возродил и сделал доступными массовому слушателю многие произведения известных композиторов.

Стать актрисой Лаура мечтала с самого детства. В 1959 году окончила театральную школу при миланском драмтеатре “Пикколо Театро” (мастерская Джорджо Стрелера), на сцене которого и начала выступать с 1960 года. Ее первая роль в кино была сыграна в фильме “Геркулес покоряет Атлантиду” (Ercole alla conquista di Atlantide), вышедшем на экраны в 1961 году. Тогда она и взяла себе псевдоним Лаура Альтан.

13 июля 1966 года Лаура вышла замуж за любимца Италии, известного эстрадного певца Джанни Моранди. Лаура отказалась от карьеры и полностью посвятила себя семье и воспитанию детей — Марианны и Марко, которые впоследствии также пошли по актерской стезе и подарили ей 5 внуков. Брак звездной пары продлился 13 лет: их развод в 1979 году стал настоящим шоком для поклонников. Местные газеты вышли в свет с заголовками — “Итальянская сказка о любви завершилась”. После развода Лаура Эфрикян на многие годы пропала из виду. На итальянском телевидении она вновь появилась в 2000-х годах: снялась в роли Медеи в сериале “Дон Лука” , в мыльной опере “Рикоминциар” и в сериале “Укус змеи”. В 2007 году Эфрикян снялась в известном фильме о Геноциде армян “Гнездо жаворонка” братьев Тавиани, а в 2011 году — в ленте режиссера Франческо Патерно “Вещи иного мира”. В 2008 году Лаура Эфрикян получил награду Body Le Donne и Theatre, присуждаемую актрисам за их достижения. В последние годы итальянская звезда армянского происхождения занимается благотворительностью и в качестве волонтера ездит по странам Африки.