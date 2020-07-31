Регион 31 июля, 2020 | Автор : admin

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян призвал Израиль прекратить свою кровавую сделку с Азербайджаном.

В интервью израильскому изданию Jerusalem Post, коснувшись продажи Израилем оружия Азербайджану, министр отметил:

“Продажа оружия Азербайджану смертоносна, потому что Азербайджан никогда не колеблется применять это оружие против гражданской инфраструктуры, гражданского населения. Мы последовательны в этом вопросе, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки дня как в двустороннем формате, так и на международной арене. Израиль должен прекратить свою кровавую сделку с Азербайджаном”.

Он также коснулся беспилотников азербайджанской стороны, которые были сбиты Вооруженными силами Армении во время развернутых Азербайджаном боевых действий в направлении Тавушской области на границе Республики Армения 12-20 июля, и эти БПЛА были в основном израильского производства. “Это оружие смертельно для нас, потому что оно убивает наших людей. Наши военнослужащие обезвредили азербайджанское оружие независимо от его предполагаемого происхождения. Есть много фактов об оружии, используемом Азербайджаном против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Армении и Арцаха, и июльские события предоставили дополнительные доказательства”, — сказал он.

Зограб Мнацаканян отметил, что июльские события стали второй попыткой Азербайджана решить карабахский конфликт на своих условиях. “Недавняя напряженность показала, что демонстрация Азербайджаном силы и своего якобы военного превосходства потерпела крах. Мы стали свидетелями явного просчета”, — сказал глава МИД Армении.