Израиль-ЕАЭС: Прогресс в переговорах

Регион 31 июля, 2020 | Автор : admin

Израиль и Евразийский экономический союз достигли прогресса в вопросе заключения соглашения о Зоне свободной торговли. Как сообщает Арменпресс, об этом агентству РИА Новости сообщил временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

“Переговоры о Зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС продолжаются. До начала пандемии мы провели шесть раундов консультаций, последняя встреча состоялась в марте 2020 года в Иерусалиме буквально перед тем, как были введены ограничения из-за COVID-19”, — сказал Ливне. По его словам, пока ситуация не позволяет возобновить личные встречи, но стороны продолжают работать в онлайн-формате.

“Хороший прогресс был достигнут по соглашению о ЗСТ, я уверен, что оно будет подписано без какого-либо ненужного промедления. Мы считаем, что есть огромный потенциал для развития экономических отношений Израиля и России и других членов ЕАЭС. Соглашение о Зоне свободной торговли позволит нам раскрыть этот потенциал в интересах всех сторон”, — добавил израильский дипломат.

Как заявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ рассчитывает, что в 2020 году ЕАЭС серьезно продвинется в переговорном процессе по Зоне свободной торговли с Египтом и Израилем.

Напомним, что ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники Союза — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.