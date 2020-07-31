COVID-19: Есть шанс сломать хребет эпидемии

Государство 31 июля, 2020 | Автор : admin

Краеугольным камнем процесса улучшения было обязательное ношение защитных масок

Связанная с COVID-19 эпидемиологическая ситуация в Армении за последние 15 дней существенно улучшилась и продолжает улучшаться: впервые после 11 июня статистика активных случаев начала снижаться, и сейчас на лечении находятся менее девяти тысяч больных. Отныне поставлена задача не ослаблять бдительность, усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований, чтобы закрепить достигнутое и к сентябрю вывести эпидемию из повестки дня общественной жизни.

Представляя ситуацию на фронте борьбы с коронавирусом, премьер-министр Никол Пашинян впервые за почти пять месяцев, прошедших после 1 марта, когда в Армении был выявлен первый носитель вируса, с трудом сдерживал оптимизм. На вчерашнем заседании Кабинета министров, прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки, глава правительства, как обычно, уделил время теме борьбы с COVID-19. “По положению на вчерашний день (имеется в виду 29.07.20 — ред.) число положительно диагностированных и не выздоровевших случаев 8877. После 11 июня мы никогда столь низкой цифры не имели. Вчера у нас было 259 новых диагностированных случаев, и шесть дней непрерывно мы имеем меньше 400 ежедневных случаев. Подобная ситуация, чтобы шесть дней каждый день было меньше 400 случаев, была зафиксирована 24 мая. Все это означает, что у нас есть шанс, если сказать очень образно, сломать хребет этой эпидемии. И это возлагает на каждого из нас особую ответственность”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Перво-наперво ответственность лежит на органах государственного управления, считает премьер-министр. Эта особая ответственность заключается в том, чтобы продолжать неукоснительно следить за скрупулезным выполнением противоэпидемических норм во всех тех случаях, которые связаны с приемом граждан. Меры включают в себя обязательное ношение защитных масок, а в случае возникновения очередей соблюдение социальной дистанции не только в самом здании, где осуществляется прием граждан, но и за его пределами, если скопление ожидающих приема происходит у входа в здание, где расположено данное государственное учреждение.

Вспоминая прошлый опыт, когда в период выплаты пенсий и пособий в первые дни месяца возле выдающих деньги почтовых и банковских отделений фиксировались скопления ожидающих своей очереди пенсионеров, Никол Пашинян напомнил, что зачастую эти очереди должным образом не регулировались на предмет соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Предупредив, что такая же проблема может возникнуть уже через пару дней, в начале августа, он поручил ответственным должностным лицам уделить данной ситуации особое внимание, чтобы противоэпидемические каноны самым четким образом соблюдались.

Наряду с государственными чиновниками, должностными лицами различных общественных учреждений и частных предприятий, большая доля ответственности лежит также на простых гражданах. “Конечно, все это не может иметь никакого результата, если такую же ответственность не несут, или, как минимум, не разделяют наши дорогие соотечественники, граждане, от которых ожидается соблюдение противоэпидемических канонов: обязательное ношение маски, соблюдение социальной дистанции и регулярная дезинфекция рук, — отметил Никол Пашинян. — Нет никаких сомнений, что это улучшение ситуации, конечно, является следствием выполнения противоэпидемических канонов и, позвольте сказать, также результатом роста сознательности граждан. Мы имели пик эпидемии 6 июля, и на тот момент уже цифры были такими пугающими, что также для общественности они имели отрезвляющее значение. Но хочу сказать, что краеугольным камнем этого процесса, тем не менее, было обязательное ношение масок. И мы уверены, наш анализ показывает, что именно обязательное ношение масок сделало все другие усилия максимально эффективными. Я должен попросить наших граждан также во время панихид и похорон быть крайне внимательными, соблюдать противоэпидемические каноны или установленные комендатурой нормы также при организации свадебных церемоний и вообще мероприятий”.

Касаясь того прискорбного факта, что до завершения туристического сезона авиасообщение не будет восстановлено в обычном режиме, глава правительства отметил, что летний отдых наших граждан будет всецело связан с возможностями внутреннего туризма, а это налагает дополнительную ответственность на инспекционные органы, которым следует обратить максимальное внимание на соблюдение противоэпидемических канонов в зонах и домах отдыха.

Говоря об этом, премьер-министр особо похвалил Полицию, подчеркнув, что в нынешнем улучшении ситуации с коронавирусом велика заслуга постовых: “Я считаю, что этот результат связан также с максимальной строгостью действий Полиции, как бы это всем нам ни причиняло определенный дискомфорт и неприязнь”.

В очередной раз потребовав строжайшего следования противоэпидемическим канонам, Никол Пашинян заявил, что в настоящее время, фактически, формулируется задача окончательного вывода эпидемии коронавируса из повестки нашей общественной жизни. Суть этой задачи будет состоять не в том, чтобы полностью искоренить болезнь, а в сдерживании распространения COVID-19 на таком уровне, чтобы это не было кризисом, по крайней мере в плане здравоохранения. “Да, мы сегодня реально имеем этот шанс, эту возможность! Насколько мы реализуем этот шанс, зависит и от государственных органов, и от каждого из нас, и от уровня ответственности граждан. И мы возлагаем на вас, дорогие соотечественники, надежду. И конечно, мы полностью будем нести нашу долю ответственности, но надеемся, что каждый из вас эту ответственность и этот вызов примет и мы сможем в сентябре констатировать завершение кризиса”, — подчеркнул премьер-министр. При этом он предостерег от ослабления бдительности на фоне нынешних оптимистических показателей, а наоборот, призвал ее удвоить, потому что “мы имеем возможность, которая, к сожалению, не гарантирована, и мы можем ее упустить, если не отнесемся к ситуации с должной серьезностью”.