Армения будет представлена на форуме “Армия-2020” на высоком уровне

Регион 31 июля, 2020 | Автор : admin

Представители 35 государств подтвердили свое участие в международном военно-техническом форуме “Армия-2020”, который будет проходить 23-29 августа в России.

Изданию “Красная звезда” об этом сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Олег Кулаковский. По его словам, на сокращение числа участников форума оказала влияние пандемия коронавируса.

“Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран”, — сказал он.

Кулаковский отметил, что 11 из откликнувшихся на приглашение государств будут представлены на высоком уровне. В их числе — Армения, Беларусь, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай и другие.