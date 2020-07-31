Акция протеста перед офисом ООН в Женеве

Регион 31 июля, 2020 | Автор : admin

Перед офисом ООН в Женеве 28 июля прошла широкомасштабная акция протеста против недавних военных действий Азербайджана против Армении.

Целью демонстрации, инициированной рядом армянских общинных структур, было привлечь внимание международного сообщества через швейцарское общество и ООН к обстрелу со стороны Азербайджана гражданского населения и гражданских инфраструктур Армении, проявлениям арменофобии и ксенофобии, действиям Турции по стимуляции эскалации ситуации в регионе. Главные лозунги демонстрации — требование остановить агрессию против Армении, осудить разрушительные действия Азербайджана и Турции, создать мирную и безопасную обстановку.

Во время демонстрации выступили ряд общественных и политических деятелей, в том числе сопредседатель Швейцарско-армянской парламентской группы дружбы Лиза Маззон, лидер Христианско-демократической партии в городском совете Женевы Ален де Кельберматен, член Социалистической партии в городском совете Женевы Арно Морелло, почетный председатель ассоциации Швейцария-Армения, генеральный секретарь группы дружбы Швейцария-Армения Саркис Шагинян.

Пресс-релиз, выпущенный накануне митинга от имени ряда организаций армянской общины Швейцарии, решительно осудил военную агрессию Азербайджана против Армении, представив ее детали. Армяне Швейцарии назвали недвусмысленную поддержку этой агрессии со стороны Турции и попытки подорвать хрупкую региональную стабильность безответственными и враждебными действия, а угрозу Баку нанести удар по Мецаморской АЭС — терроризмом на государственном уровне.