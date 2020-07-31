Дорабатываются условия открытия учреждений культуры

Государство 31 июля, 2020 | Автор : admin

Комендатура в ближайшие дни опубликует подробные инструкции по открытию библиотек, музеев, концертных залов и театров. Об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант ЧП Тигран Авинян.

“В настоящее время правила и условия, которые являются предусловием для открытия этих учреждений, находятся в стадии доработки. Ослабление ограничений в указанных сферах обусловлено не только логикой жизни с коронавирусом, но и убеждением, что культура и искусство помогут преодолеть накопившуюся социально-психологическую напряженность, обусловленную коронавирусом”, — сказал Авинян.