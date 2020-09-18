Вопрос отставки министра закрыт

Оппозиция проиграла собственную иницнативу

В последние месяцы определенные круги активно требуют отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Сфера сложная, многовекторная, проблемы здесь были и в то время, когда в ведении министерства были только образование и наука (и тогда высказывалось недовольство — почему объединены две столь важные сферы), ныне же — тем более, когда объединенные в сферу влияния министерства сферы день ото дня озвучивают свои проблемы.

Наряду со всем этим акции протеста проводят не поступившие по тем или иным объективным и субъективным причинам в вузы абитуриенты и их родственники, студенты, требующие скидки по оплате учебы (утверждается, что под петицией по этому вопросу собрано уже пять тысяч подписей), представители интеллигенции, считающие установленные МОНКС новые образовательные критерии ни более, ни менее антинациональными, противники Лансаротской и Стамбульской конвенций и т. д.

Одним словом, целый букет недовольства, выражающийся частенько в акциях протеста, не лишенных личных оскорблений и требующих отставки министра.

Наконец, вопрос добрался и до парламента: оппозиционная фракция “Просвещенная Армения” инициировала запрос: предложить премьер-министру обсудить вопрос целесообразности дальнейшего пребывания в должности министра.

Заметим, что в подобных случаях Регламент НС предполагает дебаты продолжительностью всего 90 минут, что и имело место в минувшую среду.

“Мы хотим иметь гражданина, знающего свои свободы, права и обязанности. И именно эта формулировка мешает некоторым кругам, поскольку в случае наличия подобных граждан данные политические силы и группировки уже не смогут найти поддержку в обществе, поскольку исповедуемые ими ценности осуждаются новым поколением”, — заявил в начале своего выступления министр, добавив, что если будут основания для его отставки, он ни минуты не задержится на занимаемом посту.

“Я один из лидеров революции — пусть не запугивают меня отставкой”, — на состоявшейся утром того же дня встрече с журналистами заявил господин Арутюнян.

Он призвал протестующих против него родителей не поддаваться на провокации, поскольку все образовательные реформы предпринимаются ради их детей.

Министр, как и следовало ожидать, представил проделанную им работу, ответил на вопросы народных избранников.

Инициировавшая отставку фракция придерживается мнения, что министр пытается воспитать поколение, обладающее конкретной политической ориентацией, отвергающее конкретные политические силы, ныне же из политических соображений людей изгоняют из советов по управлению школами, в школах царит атмосфера страха, педагоги недовольны, в то же время высказать свои позиции вслух боятся.

Одним словом, “Просвещенная Армения” предъявляет министру серьезные обвинения — в вовлечении образовательной сферы, особенно общеобразовательных школ, в политические процессы, воспитании покорного поколения, что недостойно одного из лидеров революции, провозгласившей демократию.

По мнению лидера фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна, все реформы провалены, образовательная система в застое, министр не проявляет воли к осуществлению реальных реформ.

Того же мнения придерживается и другая оппозиционная фракция — “Процветающая Армения”, присоединившаяся к инициативе просвещенных.

Одним словом, оппозиция осталась при своем мнении, представители же правящего большинства высказались против критики, заявив, что обсуждается ложная повестка, вброшенная определенными кругами.

Кстати, еще утром депутат от фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян с определенными трудностями, но сумела-таки пронести в зал заседаний плакат с призывом “Сделай шаг — уходи с духом”, адресованный, естественно, Араику Арутюняну. Непонятно почему, депутаты решили, что это исторический документ либо весьма памятное явление — начались фотосессии на фоне этого плаката. Демонстрируя беспрецедентную парламентскую солидарность, селфи устраивали как оппозиционеры, так и представители правящего большинства. Причем если первые намекали на свою солидарность с “девизом” плаката, то совершенно непонятны устремления вторых…

Скажем также, что в ходе дебатов депутаты-мойшаговцы вдоль и поперек прошлись по инициаторам отставки главы МОНКС, просвещенные же восприняли все это с христианским смирением.

Нормальные дебаты тем бы и закончились, не сделай Араик Арутюнян в своем заключительном выступлении прозрачные намеки на некие, мягко говоря, противоправные деяния. Высказывания министра можно квалифицировать как заявление о преступлении. И коль скоро оно имело конкретного адресата, депутаты “Процветающей Армении” подняли шум и бойкотировали следующее заседание.

Правду говорят: политика — штука весьма сложная. Получилось так, что “просвещенные” инициировали вопрос отставки министра от правящего большинства, а отношения в очередной раз обострились между “процветающими” и “мойшаговцами”. Заявление министра прозвучало в зале НС, а отдельные СМИ разместили его в своих электронных версиях, люди смотрят и ломают голову — что, где и когда имело место то, на что намекнул министр…

Возвращаясь же к обсуждению вопроса отставки министра, заметим, что поддержала инициативу лишь оппозиция: 35 “за”, 84 — “против” — таковы итоги состоявшегося вчера утром голосования.

Таким образом, можно сказать, что вопрос закрыт: благодаря инициативе фракции “Просвещенная Армения” парламентское большинство послало общественности мессидж, что оснований для отставки Араика Арутюняна нет.