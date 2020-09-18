Культура 18 сентября, 2020 | Автор : admin

В селе Уджан Арагацотнской области 14 сентября начался VI Международный фестиваль документальных фильмов “Абрикосовое дерево”.

Цель фестиваля — ознакомить широкую общественность с обычаями и традициями больших и малых народов, с народным творчеством и ремеслами, заинтересовать молодых армянских кинодеятелей этнографическим и антропологическим материалом, стимулируя их поиски в этом направлении.

В условиях пандемии в этом году в Армению не смогли прибыть зарубежные члены жюри и режиссеры, однако, они выразили свои приветствия созвучно духу времени, посредством видеообращения. Они выразили сожаление, что не смогли лично присутствовать на фестивале и поближе познакомиться с Арменией и армянами, поскольку, согласно правилам фестиваля, иностранный гость проводит дни фестиваля в доме уджанцев, наслаждаясь местными благами и знакомясь с жизнью армянского села и сельчан.

На открытии фестиваля были представлены отрывки из фильма иранского режиссера Шахрама Бадахшана Мехри “Уджанская история”, который он создал под впечатлениями от прошлогоднего визита в Уджан.

Первым показом фестиваля стал фильм “Аэропорт” Дарьи Литвиченко и Мгера Амбарцумяна, рассказывающий о работе Таллиннского аэропорта в дни пандемии.

Фестиваль продлится до 20 сентября. Фильмы в селе Уджан демонстрируются на открытом воздухе каждый день. Вход свободный. С программой фестиваля и расписанием фильмов можно ознакомиться на официальном сайте Международного фестиваля документальных фильмов “Абрикосовое дерево”.