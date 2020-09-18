Азербайджан избегает переговоров

Баку и Анкара активизировали усилия по эскалации ситуации в регионе

На призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху возобновить переговоры по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта Азербайджан ответил очередной провокацией на границе с Арменией. 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении, в результате снайперского выстрела с азербайджанской стороны смертельные огнестрельные и осколочные ранения получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант ВС Армении Овик Тамазян.

Действия Азербайджана не были спонтанными. За день до этого Баку распространил дезинформацию о якобы имевшем место нарушении армянской стороной режима прекращения огня и ранении азербайджанского военнослужащего. Минобороны Армении выступило с опровержением, но было ясно, что этой дезой Баку готовит информационный повод для провокационных действий.

Ответ на действия азербайджанской стороны будет адекватным, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян на правительственном часе в парламенте. Он отметил, что после июльской авантюры Азербайджана в Тавушской области Армении количество нарушений режима прекращения огня с азербайджанской стороны на этом направлении увеличилось вдвое.

Министр также отметил, что подразделения ВС Азербайджана осуществляют фортификационные работы, пытаясь нейтрализовать позиционное преимущество армянской стороны. “Именно поэтому используется оружие разного калибра. Такая ситуация продолжается около двух недель. Мы проявляли информационную сдержанность. Информация по всем этим случаям доводится до сведения сопредседателей, об этом информируется спецпредставитель генсека ОБСЕ, и мы несколько раз предупреждали, что не существует механизма, снижающего риски ненадлежащего развития ситуации. Сегодня, к сожалению, у нас есть жертва. Соответствующие меры принимаются”, — сказал Тоноян.

Касаясь того, что после убийства армянского военнослужащего 16 сентября на границе министр обороны Азербайджана проявил обеспокоенность и призвал своих подчиненных повысить бдительность, Давид Тоноян заявил: “Их обеспокоенность понятна, потому что будут приняты соответствующие меры. Надеемся, в результате наших действий будет сохранено относительное спокойствие, которое будет способствовать переговорному процессу”, — заявил министр.

Между тем, официальный Баку по сей день не дал ответа на прозвучавшее 14 сентября предложение сопредседателей МГ ОБСЕ главам МИД Армении и Азербайджана встретиться и возобновить переговорный процесс. Если вспомнить, что новый министр ИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе визита в Москву в августе с.г. практически отказался от прежних наработок посредников, по сути, предложив начать переговоры с чистого листа, то можно предположить, что своими провокациями Баку при поддержке Анкары пытается создать кардинально новую ситуацию, в которой мог бы диктовать свои условия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заявление посредников конструктивным и логичным. “Оно соответствует идеям армянской стороны о восстановлении или продолжении переговорного процесса. У нас есть принципы в процессе переговоров, мы их констатировали, но мы сказали также, что не считаем эти принципы предварительным условием” — сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов.

У Азербайджана же, по мнению Пашиняна, есть предусловие, согласно которому Арцах должен быть исключительно частью Азербайджана. А атмосфера для переговоров после июльских боев такая же, как и до боев, поскольку накануне июльских событий Азербайджан делал воинственные заявления, которые, по словам премьера, не соответствуют логике переговоров. “Но я думаю, что позиция международного сообщества очень ясна: Карабахский вопрос имеет исключительно мирное решение путем переговоров, а июльские бои изменили следующую логику: мы говорили, что не нужно говорить с Арменией или Арцахом языком силы, Азербайджан говорил, что решит Карабахский вопрос силой в течение 24 часов. Оказалось, что Азербайджан был неправ, а мы были правы”, — подчеркнул Никол Пашинян.

Он также сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана не планируется — ведутся обсуждения.

Между тем, глава МИД РА Зограб Мнацаканян в интервью испанскому изданию EFE подчеркнул, что ни один вариант решения Карабахской проблемы не может быть за счет интересов Армении или самого Арцаха. Он назвал крайне опасной июльскую эскалацию в Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы, отметив, что для предотвращения подобных эскалаций необходимо укрепление режима перемирия, установленного еще в 1994 году, а также внедрение механизмов контроля и выявления стороны-нарушителя. Министр подчеркнул, что первостепенная задача Армении — обеспечение экзистенциальной и физической безопасности Арцаха. Он отметил, что Баку напрасно пытается представить, будто “делает одолжение Армении”, не начиная боевых действий. Армения никогда и ни при каких условиях не станет вести переговоры под угрозами или шантажом, отметил он. Мирные переговоры, подчеркнул Мнацаканян, предполагают в конечном итоге и непосредственное участие властей Арцаха, единственно обладающих мандатом от народа на ведение переговоров.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, выступая на заседании Совета безопасности страны, отметил, что Арцах готов к мирному урегулированию конфликта и перечислил следующие принципы политики Степанакерта:

— Власти Республики Арцах должны на полноправной и полноценной основе участвовать во всех этапах процесса, направленного на мирное и окончательное урегулирование конфликта.

— Суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Республики Арцах ни при каких обстоятельствах не могут ставиться под угрозу и становиться предметом торга.

— Без приоритетного признания факта реализации народом Арцаха права на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами конфликта.

— Необходимо благодаря четким гарантиям исключить попытки применения силы и угрозы силой в процессе урегулирования конфликта, так как армянский и азербайджанский народы достойны того, чтобы жить в мире. В противном случае Республика Арцах готова нанести агрессивному Азербайджану несоразмерный контрудар, а также перенести военные действия на его территорию.

— В любом варианте урегулирования конфликта исключаются односторонние или же несоразмерные и неравноценные уступки со стороны властей Республики Арцах.

— Армянские беженцы и внутренне перемещенные лица должны быть полноправно вовлечены в урегулирование конфликта и смежные процессы вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получить единообразное и единовременное решение.

— Международное сообщество (в первую очередь ОБСЕ и страны-сопредседатели Минской группы) должно исключить обусловленные конфликтом и международным статусом РА нарушения и ограничения прав населения Арцаха (включая фактическую изоляцию от гуманитарных международных программ, касающихся прав человека), которые Азербайджан пытается применить, как минимум, в качестве средства давления, игнорируя известные принципы международного права.