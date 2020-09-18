Азербайджано-турецкий тандем дезинформирует

Тандем Баку-Анкара вновь начал распространять дезинформацию о том, что будто бы в Арцахе размещены “силы специального назначения” террористической организации Рабочей партии Курдистана” (РПК), где “проводят учения с армянами и готовятся к боевым действиям на территории Арцаха, и что около 250 армянских солдат отправлены в Сирию, чтобы присоединится к курдским боевикам“.

Эту дезу турецкой газеты Cümhuriyyet активно распространяют азербайджанские СМИ.

Эксперт Аналитического центра “Энакет” Ален Гулян считает, что выбор разведки Турции для информационного вброса не случайно пал на оппозиционную светскую газету Cümhuriyyet. Руководство издания в 2016-18гг. обвинялось в деятельности в интересах РПК, а также проповедника Фетуллаха Гюлена. Посему ей поверят больше, чем любым официальным каналам информации или проправительственным порталам с широкой аудиторией.

“Похоже, Турция готовит информационную почву для участия ее подразделений в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и видимо “сценаристы” Национальной разведывательной организации (MIT) и Минобороны Турции уже работают над поводом. Это “угрожающие безопасности турецкого народа и границ” курдские боевики из РПК, которых здесь никогда не было и несуществующие лагеря для подготовки “курдских террористов”. Турки сами хорошо знают, что единственный курд, находящийся на территории Арцаха — это пожизненно заключенный шушинской тюрьмы, диверсант Дильгам Аскеров“, — пишет Ален Гулян на своей странице в Facebook.

По его мнению, турецкие солдаты и офицеры могут быть привлечены к боевым действиям и под легендой “контрактников-иностранцев”. Со 2 февраля 2015г. правительство Азербайджана разрешило иностранцам и лицам без гражданства служить в вооруженных силах республики на контрактной основе. Гражданам других государств и лиц ам без гражданства достаточно представить удостоверяющий личность документ, заявление или рапорт, копию документа об образовании, а также соответствующего размера фотографии, отметил эксперт.