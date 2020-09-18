Убийца 77 человек Брейвик просит об УДО

Регион 18 сентября, 2020 | Автор : admin

Пойдут ли навстречу правоохранительные органы

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утейя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного-убийцы.

Отмечается, что Брейвик планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав.

Как пояснил адвокат Ойстен Стуррвик, Брейвик провел в тюрьме более восьми лет из 21 года, на которые осужден, и теперь теоретически вправе подать такое прошение. Защитник добавил, что прошение подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.

В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, заявляя о нарушении прав, иск удовлетворили частично в окружном суде, однако апелляционный суд решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски осужденного.

Напомним, что Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях столицы на острове Утейя. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Сразу после задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он не раз говорил, что сделал это в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.