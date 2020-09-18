Минимальная зарплата для стран ЕС

Регион 18 сентября, 2020 | Автор : admin

Спад совокупного ВВП стран Европейского Союза во втором квартале 2020 года составил 12% в годовом исчислении на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе. По ее словам, кризис также показал, что в Евросоюзе необходимо ввести минимальную заработную плату, так как многие жители сообщества не имеют достаточных средств к существованию. “Еврокомиссия представит предложения по установлению минимальной зарплаты для поддержки стран-членов. Все граждане должны иметь возможность получать минимальную зарплату”, — отметила она.

Глава ЕК также подчеркнула, что в ближайшее время 16 стран — членов ЕС получат почти €90 млрд для обеспечения рабочих мест в рамках программы помощи SURE, которая была создана Еврокомиссией во время пандемии коронавируса.