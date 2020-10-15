В бой идут ополченцы

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Арцах “Об обороне”, единогласно принятый парламентом 13 октября. Он был внесен в Национальное собрание по инициативе президента Арцаха.

“Необходимость принятия закона диктуется нынешней военной ситуации с целью усиления защиты наших границ при участии ополчения вместе с Армией обороны. И Турция, и тысячи наемных террористов принимают участие в войне, развязанной против нас противником. В этот решающий момент Священной Отечественной войны я еще раз призываю наш народ объединиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы.

Участие каждого из нас поможет сломать хребет врага и оттеснить его за наши границы. Мы победим, нашим будущим поколениям мы обеспечим жизнь в мире и в безопасности на своей земле, на своей Родине. К делу!”, — как передает АРМЕНПРЕСС, призвал президент Арцаха.