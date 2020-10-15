Вместо научных исследований репортажи о войне и поддержка Арцаха

С первого дня войны в Арцахе, развязанной Азербайджаном 27 сентября, в Армении находились профессор арменоведения Зальцбургского университета Австрии Ясмин Дум-Трагут и аспирант Михаел Гаснер, находятся в Армении.

Целью их приезда в Армению было изучение сел исторической провинции «Габанд» Сюника и пустынь Сюникского женского монастыря 17 века, которое было прекращено из-за войны. Вместо научных изысканий с первого дня войны г-жа Дум-Трагут приняла активное участие в передаче информации из Армении в Австрию.

На странице в Фейсбуке Feldforschung Armenien 20 (https://www.facebook.com/FeldforschungArmenien20/) Трагут на немецком языке делилась своими впечатлениями очевидца с более чем 5000 подписчиками, о том, что сейчас происходит в Армении и Арцахе. По её прямому запросу, агентство католической прессы Kathpress готовится опубликовать три масштабных доклада, посвященных публикациям армянской прессы о событиях в Арцахе.

Также Австрийская ежедневная газета Salzburger Nachrichten опубликовала интервью с Дум-Трагут, в котором она рассказала австрийскому обществу о том, что произошло в Арцахе. О войне она также рассказала по австрийскому общественному радио и собирается еще раз выступить на радио. Ожидается еще один отчет. Интервью австрийского агентства печати будет опубликовано в ближайшие дни.

Сообщения Дум-Трагут также публикуются на других страницах в Facebook- Экуменического фонда PRO ORIENTE, страницах католического факультета Зальцбургского университета, а также веб-сайте Зальцбургского университета.

Жасмин также пытается привлечь внимание австрийского правительства. Она обратилась с письмом к президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, канцлеру Себастьяну Курцу и Национальному совету Австрии.

В настоящий момент она пытается объединить известных австрийских актеров, певцов, писателей и музыкантов в защиту Арцаха. А в Зальцбурге ее ученики уже начали собирать деньги для Армении и Арцаха.

В октябре в университете Зальцбурга начинаются занятия, а уже с этого понедельника Ясмин начала свои дистанционные лекции из Еревана. Для студентов Зальцбургского университета ее лекции станут очередной возможностью рассказать правду об антитеррористической войне и справедливой борьбе Арцаха. Преподаватель-арменовед уверяет, что даже после возвращения в Австрию она вместе со своими учениками продолжит оказывать свою поддержку Арцаху и Армении.