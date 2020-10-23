Гуманитарная и экологическая катастрофа

По вине Турции и Азербайджана

Уже подтвержденный факт, что еще до начала широкомасштабных боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике, спровоцированных турецко-азербайджанским тандемом, член НАТО, Евросовета и Минской группы ОБСЕ Турция завербовала и перебросила в Азербайджан несколько десятков тысяч арабских наемников.

Согласно публикаций мировых СМИ, Турция направила против Нагорного Карабаха сирийских наемников, многие из которых сязаны с Аль-Каидой и ИГИЛ.

С первого же дня войны об этом пишут СМИ, исследующие военные конфликты независимые эксперты, об этом официально заявили уже власти некоторых стран, в том числе президент Франции Эммануил Макрон. И самое главное — неопровержимыми фактами об этом обладают власти Армении и Арцаха.

В соцсетях имеются видеоматериалы, доказывающие участие арабских наемников в агрессии против мирного населения Карабаха.

За более 20 дней войны на священной Арцахской земле были убиты (язык не поворачивается писать — погибли) несколько десятков тысяч наемников.

Турция и Азербайджан, конечно, в один голос отрицают использование арабских наемников в качестве пушечного мяса, нагло опровергая подтвержденные факты.

И именно поэтому Баку, уже дважды при посредничестве Российской Федерации дает согласие на прекращение огня в гуманитарных целях, а затем, явно под давлением Турции, нарушает собственное согласие.

Гуманитарное же прекращение огня предполагает вынос с поля боя убитых и раненых — последних Азербайджан оставляет умирать под чужим солнцем, дабы Турции не пришлось выплачивать своим наемникам.

Черт с наемниками — в конце концов, они сами выбрали свою судьбу. Однако ныне сложилась ситуация, когда мертвые турецкие наемники представляют большую угрозу региону.

Эти никому не нужные люди уже выполнили свою грязную, подлую “миссию”. Боевики без роду и племени не удостоились даже того, чтобы хозяева предали их земле.

Трупы явно нигде не учтенных боевиков лежат под палящим солнцем, разлагаются, их съедают дикие животные. Об этом должен знать весь мир, и в первую очередь готовые к вербовке наемники — вот какая судьба ожидает каждого из вас.

Какова степень презрения к наемникам-боевикам со стороны нанимателей, что после смерти их прах не предают земле, а пытаются использовать в качестве оружия для создания гуманитарной и экологической катастрофы.

Ситуация действительно весьма угрожающая.

На днях Министерство окружающей среды РА направило исполнительным секретарям природоохранных конвенций, международным организациям и партнерам письмо, в котором обращает их внимание на опасность гуманитарно-экологической катастрофы, вызванной турецко-азербайджанской агрессией, развязанной на всей линии соприкосновения с Арцахом.

“Ситуация с телами погибших на поле боя уже выходит из-под контроля․ Видеомагнитофоны зафиксировали, как дикие животные поедают трупы. Такая гуманитарная катастрофа может привести к ужасным проблемам для людей и для окружающей среды, включая распространение различных опасных инфекционных заболеваний через животных. Эти последствия не будут ограничиваться территориями Арцаха, Армении и Азербайджана, они будут представлять угрозу для всего региона.

Влияние может сказаться и на биоразнообразии региона, который признан одной из ключевых точек мирового биоразнообразия, ряд видов растений и животных занесены в Красную книгу Армении, 4 вида включены в Красный список Международного союза охраны природы. В этом районе обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды — такие как кавказский леопард, медведь гризли, безоаровые козы, черные грифы, грифоны и другие.

Мы призываем международное сообщество действовать решительнее, чтобы осудить, прекратить применение силы против Арцаха, его гражданского населения и жизненно важных инфраструктур, а также предотвратить возможные гуманитарные и экологические бедствия в этом регионе”, — говорится в заявлении министерства.

Посмотрим, как мир отреагирует на призыв Армении действовать решительнее.