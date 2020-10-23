Импорт товаров — без налогов

Государство 23 октября, 2020 | Автор : admin

Налоговые льготы в период военного положения

Национальное собрание РА на состоявшемся 21 октября внеочередном заседании приняло полностью представленный правительством проект закона, которым предлагается освободить от налогов импорт товаров из стран-членов Евразийского экономического союза военного, гуманитарного и медицинского назначения, безвозмездно предоставляемых Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству здравоохранения.

Соответствующий законопроект “Об установлении налоговых льгот в период военного положения” представил замминистра финансов Армении Арман Погосян.

“Устанавливается, что в период военного положения ввоз налогоплательщиками товаров из государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих статус товара ЕАЭС, включенных в утвержденный правительством перечень, освобождается от налога на добавленную стоимость, акцизного налога и (или) экологического налога при безвозмездной (в виде пожертвований) поставке этих товаров Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям и (или) Министерству здравоохранения.

Предлагается организациям и физическим лицам дать возможность ввозить товары военного, гуманитарного и здравоохранительного назначения, импортируемые из государств-членов Евразийского экономического союза”, — сказал представитель правительства.

Условие заключается в том, чтобы до окончания военного положения товары, передача товаров правительству, упомянутым ведомствам, документировалась бы соответствующими расчетными документами.

Отвечая на вопрос о том, почему регулирование касается только импорта товаров из стран ЕАЭС, замминистра сказал, что в отличие от импорта из стран-членов ЕАЭС, при импорте из третьих стран, есть очень эффективный способ освобождения этих товаров от налогов. Импортер может подать отказ в пользу государства, соответствующую таможенной процедуре, и таким образом освободиться от налогов.

Льготы распространятся на товары, импортированные после 27 сентября.

В ускоренном режиме НС приняло также инициированный правительством проект закона “Об установлении налоговых льгот в период военного положения”, которым предлагается предоставить возможность банкам и кредитным организациям без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных лиц: погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, и связанных с ними лиц.

Государство предоставляет возможность без налоговых последствий прощать не только кредитные обязательства лиц, погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, но и кредитные обязательства их супругов, детей или родителей, проживающих вместе.

Предлагается рассматривать суммы кредита для физических лиц в качестве вычитаемых доходов, чтобы налоговому агенту не пришлось рассчитывать за вводимую сумму и платить в бюджет подоходный налог. Также предоставляется возможность прощать не только кредиты, признанные надежными, но и безнадежные.