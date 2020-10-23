Перемирие — абсолютная необходимость

Насилие в Нагорном Карабахе должно быть прекращено, соглашение о перемирии должно соблюдаться неукоснительно, мир в регионе Южного Кавказа должен быть восстановлен, а стороны должны вернуться за стол переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ — таков лейтмотив многочисленных встреч и обсуждений с высшими европейскими должностными лицами, которые Президент Армен Саркисян проводил 21-22 октября в Брюсселе в рамках своего рабочего визита.

Президент Армен Саркисян обстоятельно представил ситуацию, сложившуюся вследствие азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и Армении, своим собеседникам — Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, Председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, другим высокопоставленными официальным лицам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в частности, выразил обеспокоенность по поводу ситуации и особенно в связи с тем, что мишенью становится гражданское население. Он выразил надежду, что стороны будут соблюдать договорённости о прекращении огня и возвратятся за стол переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После встречи Президент Армен Саркисян и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы.

“Господин Президент, я рад видеть Вас здесь. Высоко оцениваю проведённые нами обсуждения важных и для НАТО, и для Армении вопросов, — сказал Йенс Столтенберг, приветствуя Президента Саркисяна. — НАТО и Армению связывает многолетнее сотрудничество, и я благодарен за тот вклад, который Армения внесла в миссии и действия НАТО. В ходе встречи мы коснулись нашей миссии в Афганистане, и я высоко ценю последовательную помощь Армении нашей миссии в Афганистане.

Мы также провели обсуждение, связанное с кризисом в Нагорном Карабахе. Я напомнил Президенту, что НАТО не является частью этого конфликта. И Армения, и Азербайджан являются ценными партнёрами НАТО более чем 25 лет. НАТО глубоко озабочена продолжающимися нарушениями перемирия, которые отнимают человеческие жизни. Для НАТО и для международной безопасности важно, чтобы боевые действия были прекращены, прекратились страдания и было найдено мирное урегулирование. Жизненно важно теперь, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность, следовали перемирию и ослаблению напряжённости.

Неприемлемо любое превращение в мишень гражданского населения и это должно быть прекращено. Все должны работать, чтобы достигнуть устойчивого политического решения проблемы. Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры, чтобы достигнуть мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Усилия сопредседателей Минской группы продолжают быть важными”.

Президент Армен Саркисян в своём выступлении отметил: “Хочу повторить Ваши слова и также отметить, что Армения и НАТО имеют историю сотрудничества и все эти годы Армения была хорошим партнёром. Как Вы отметили, мы послали своих миротворцев в Косово и в Афганистан, где они борются против исламистского терроризма. Я здесь не только для того, чтобы подтвердить, что у нас есть многолетнее партнёрство, но также поговорить с Вами и Вашими коллегами об одной вещи, которая касается не только Армении, Азербайджана и народа Нагорного Карабаха, но также важна для всего региона.

Согласен с Вами, что этот конфликт не может иметь военного решения. Мы рады, что есть площадка Минской группы ОБСЕ с тремя странами сопредседателями — США, Францией и Россией. Ценю труд всех трёх сопредседателей и Президентов этих трёх стран, усилия Президента Российской Федерации Владимира Путина и Министра иностранных дел Лаврова. Однако, к сожалению, и около десяти дней назад, и даже сегодня, когда наш Министр иностранных дел был в Москве, мы всё ещё видим, что война в Нагорном Карабахе продолжается. Любые военные действия и ракетный обстрел гражданского населения совершенно неприемлемы.

Находясь в штаб-квартире НАТО, я хотел бы здесь выразить свою озабоченность, потому что, к сожалению, многие аналитики и те, кто близко следят за Нагорно-Карабахским конфликтом, сейчас, когда он возобновился как война, говорят, что это больше не конфликт между Республикой Арцах или народом Нагорного Карабаха и Азербайджаном, а там есть третья сторона, которая оказывает политическую, дипломатическую и военную помощь Азербайджану. Эта третья сторона вовлечена в эти действия. Третья сторона, которая помогла и привела в этот регион исламистов-террористов. И, к сожалению, эта третья сторона — член НАТО. Находясь здесь, я не могу не говорить об этой третьей стороне, которой является Турция. Думаю, что страна-член НАТО — Турция должна прекратить быть частью этого конфликта и оставаться верной перемирию. Должна понимать, что должно быть найдено мирное решение. В этом случае, думаю, установится перемирие и после этого мы сможем возвратиться за стол переговоров при посредничестве Минской группы и, наконец, найдём мирное решение конфликта”.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поинтересовался региональными развитиями, имеющими место в контексте конфликта. “Насилие в Нагорном Карабахе должно быть прекращено”, — сказал он, подчеркнув, что нужно соблюдать перемирие и без предусловий вернуться за стол переговоров. Президент Саркисян счёл очень важным, чтобы международные партнёры полностью поняли суть конфликта и выступили с чётким призывом прекратить войну. “Перемирие — абсолютная необходимость, а Турция должна выйти из этого конфликта”, — подчеркнул Президент Армении.

Собеседники высказали свою глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, что может привести к большой гуманитарной катастрофе.

Глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией высказал также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул необходимость скорейшей разрядки напряженности, прекращения огня и возвращения за стол переговоров под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.