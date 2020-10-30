Надежда Азербайджана — террористы

Уже достоверно известно, что еще до 27 сентября, когда Азербайджан развязал широкомасштабную войну против Арцаха, а также в ходе военных действий, Турция перебросила в Азербайджан большое количество арабских наемников-террористов.

Так, по данным Следственного комитета РА, летом, после совместных турецко-азербайджанских маневров, несколько сот турецких военнослужащих так и остались в Азербайджане. Имеются конкретные данные относительно переброски 28 сентября. Есть данные, что в находящихся под контролем Армии обороны Арцаха горных сегментах присутствуют арабоязычные боевики, готовые к диверсионному проникновению. В тот же период в приграничной зоне Ирана и Арцаха были замечены группы боевиков, спустя два дня было подтверждено участие 300 боевиков-террористов в боевых действиях против Арцаха. Они действовали разрозненными группами, выполняли определенные задания и обеспечивали действия вооруженных сил Азербайджана. Еще 800 террористов при непосредственном участии Турции были переброшены из Сирии в Азербайджан — естественно, также для участия в боевых действиях.

Зафиксировано, что в боевых действиях против Арцаха участвовали также туркменские и пакистанские террористы.

По данным Следственного комитета РА, некоторые группы террористов участвуют в боевых действиях в форме пограничных войск Азербайджана. Как говорится, терроризм не имеет родины, но кажется, скоро обретет ее в лице Азербайджана.

Уже очевидно, что с благословения Турции Азербайджан становится террористическим государством (на днях стали известны случаи создания в этой стране баз для террористов) — со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Мировые супердержавы борются с этим злом (ибо все изрядно пострадали от него), и рано или поздно гнев всех обратится против ставшего с подачи Турции питомником терроризма Азербайджана.

Заметим, использование террористов — ярчайшее подтверждение отсутствия боеспособной армии. “Старший брат” Алиева, президент Турции Эрдоган, в свое время называвший братом президента Сирии Асада, отправляя в эту страну терроритстов, день деньской доказывает, что Алиев — никудышный руководитель, что эта страна не имеет боеспособной армии, что без его вмешательства Ильхам Гейдарович просто пропадет… Очевидно, Турции уже удалось убедить в этом Азербайджан, последней надеждой которого стали террористы.

В данный момент, будучи всецело зависимым от Турции, президент Азербайджана должен задуматься — чем отплатить за помощь (а по большому счету — за позор): не Нахичеваном ли, на который Турция уже давно зарится. А может, цена окажется намного больше — вплоть до независимости.

Турция лишает Азербайджан независимости

Но ответственность за действия Турции против Арцаха — на НАТО

“Турция — член НАТО, и, думаю, что действия, предпринимаемые Турцией в войне против Нагорного Карабаха, накладывают определенную ответственность и на НАТО” — на днях в интервью индийскому телеканалу WION об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Турция стала членом Северо-Атлантического блока в 1952 году, спустя три года после основания альянса, в который ныне входят 30 государств Европы и Северной Америки.

НАТО, якобы, является стратегическим военно-политическим блоком, призванным обеспечивать коллективную безопасность стран-участниц.

В далеком 1952 году Турция была неразвитой, слабой страной. Можно сказать, что благодаря НАТО она начала сотрудничать с европейскими странами — членами блока, развиваться, и наконец стать агрессором. Ныне, где в регионе ни возникнет война — член НАТО Турция тут как тут со своими боевиками-террористами. Это то же, что в боевых действиях участвует Северо-Атлантический блок в лице самого агрессивного своего участника.

Можно утверждать, что в нынешней войне в Арцахе также участвует НАТО — тому свидетельство турецкие самолеты F-16, БПЛА и разного рода оружие, используемое против мирного населения Арцаха.

Премьер выразился мягко: “действия Турции против Арцаха накладывают определенную ответственность и на НАТО”. Я же, обычная армянка, потомок очевидцев Геноцида армян в Османской Турции (таких, как я, много и в Армении, и по всему миру), скажу открытым текстом — за все, что ныне творится в Арцахе, в ответе НАТО. За наших молодых парней, павших при защите Отечества, за наших стариков, женщин и детей, гибнущих каждый Божий день на родной земле.

Член НАТО не мог вмешаться в боевые действия без благословения альянса, возглавляемого Соединенными Штатами Америки. В противном случае блок уже поставил бы его на место. Значит, ныне против Арцаха и Армении воюет НАТО.

В Армении это прекрасно понимают и формируются определенные настроения…

Кстати, большинство ведущих европейских стран — Италия,Франция, Бельгия, Германия, Швейцария (где за отрицание Геноцида армян введена уголовная ответственность), Нидерланды и др. давно признали Геноцид армян в Османской Турции и прекрасно осведомлены об арменофобии турок. Бельгия, Франция, Италия, Германия являются также членами НАТО, естественно, и Евросоюза. Эти страны сделали все, чтобы Турция никогда не стала членом Евросоюза, дабы никогда не ощутила себя частью Европейской цивилизации, в том числе, и по причине Геноцида армян. Но как члена военного блока присутствие Турции терпят…

Впрочем, Турция как обнулила авторитет президента Азербайджана, так и сильно расшатала на этой войне авторитет НАТО, якобы призванного обеспечить коллективную безопасность стран-участниц.

Чем угрожал НАТО борющийся за свое право на существование Арцах, что блок направил туда своего члена Турцию бомбить древние христианские храмы, школы, роддома?

Когда-нибудь армянский народ поднимет этот вопрос — моральный облик человечества пока еще не безнадежно утерян.