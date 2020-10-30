Ополчение будет функционировать по территориальному принципу

Государство 30 октября, 2020 | Автор : admin

На этой неделе Национальное Собрание, по инициативе правительства, созвало внеочередное заседание, на котором были обсуждены важнейшие законопроекты.

Депутаты обсудили законопроект о внесении дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме военного положения”, которым регулируются отношения, связанные с изъятием имущества в случае возникновения необходимости использования имущества физических и юридических лиц в период военного положения.

Законодательным пакетом О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об обороне и о внесении дополнений в смежные законы создается ополчение и определяется этот термин. Согласно документу, ополчение функционирует в случае нападения на Армению — это участие граждан по принципу добровольности в деле обороны страны.

Ополчение функционирует по территориальному принципу, руководство осуществляет Генеральный штаб ВС РА. Руководителем военного формирования ополченцев является заместитель руководителя органа местного самоуправления, в городе Ереван — вице-мэр.

Проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения предусматривает более строгие меры наказания во время военного положения и за совершение определенных действий во время войны.

Национальное Собрание обсудило также вопрос о ратификации Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.