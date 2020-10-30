Цель Азербайджана — этническая чистка армян в Арцахе

Пашинян призывает признать Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз представил международной общественности реальную цель Азербайджана, руководимого Турцией — это этническая чистка армян в Арцахе. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter.

Азербайджанские силы, руководимые Турцией, вместе с террористами продолжают интенсивные военные действия по разным направлениям передовой, в том числе и в направлении мирных населенных пунктов Арцаха. Их цель — этническая чистка армян в Арцахе”, — написал премьер.

Он призвал мировое сообщество признать Арцах, сопроводив свою запись хештэгом #RecognizeArtsakh.

Этот призыв глава правительства Армении сделал на фоне непрекращающихся нарушений со стороны Азербайджана режима прекращения огня, который по согласованию сторон должен был соблюдаться с утра 26 октября. Вооружённые силы Азербайджана, действующие при поддержке Турции и при использовании переброшенных Турцией в зону конфликта наемников-джихадистов, нарушили однако и эту достигнутую при посредничестве США договорённость, как и обе предыдущие — 10 и 18 октября, которые были обговорены при посредничестве Москвы и Парижа.

Все прошедшие дни Азербайджан обстреливал мирные населённые пункты Республики Арцах. В частности, обстрелы велись после полуночи и с раннего утра 29 октября — из систем залпового огня “Смерч” удары наносились по Степанакерту, Шуши и другим городам и сёлам Арцаха. Как сообщили в арцахской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела населенных пунктов нанесён большой материальный ущерб, в Шуши есть пострадавшие. “Азербайджан постоянно нарушает все международные конвенции, применяя против мирного населения и населенных пунктов Арцаха недопустимые виды оружия”, — сообщили в ГСЧС Арцаха.

Политика этнических чисток и преступлений против человечности Азербайджана обречена на провал. Она и дальше будет со стороны народа Арцаха встречать сильное сопротивление. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Армения.

Министерство иностранных дел Республики Армения напоминает, что в течение последних трех дней мирные населенные пункты Нагорного Карабаха продолжали подвергаться ракетным, артиллерийским обстрелам из орудий разного типа и авиационным бомбардировкам военно-воздушных сил Азербайджана.

С полудня 28 октября по сей миг города Степанакерт, Шуши и Мартакерт непрерывно подвергаются нападениям. Больше всего пострадали Степанакерт и Мартакерт, мирному населению нанесен огромный ущерб, разрушена гражданская инфраструктура. “В условиях эпидемии больницы и другие инфраструктуры здравоохранения подвергаются ударам. Есть много жертв и раненых.

Эти военные преступления азербайджанского режима, направленные против мирного населения совершаются при прямом вовлечении Турции и международных террористов и преследуют цель уничтожить армянский народ в Нагорном Карабахе”, — отмечено в заявлении МИД Армении.

Несмотря на призывы международного сообщества и усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан упорно отвергает реализацию договоренностей о прекращении огня и внедрение верификационных механизмов соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта.

“Стремясь осуществить свое намерение совершить геноцид и избежать ответственности, Азербайджан одновременно развернул кампанию, основанную на фальсификациях и клевете, чтобы международное сообщество ввести в заблуждение.

Политика преступлений против человечества и этнических чисток Азербайджана обречена на провал и будет встречать решительное сопротивление народа Арцаха, которое будет осуществлять всеми средствами, необходимыми для самообороны.