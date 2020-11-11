Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении запустило познавательный проект “Верования Арцаха”. Исходя из его названия понятно, что он посвящен различным традициям и поверьям.

В частности, представлены народные верования, связанные с детьми и хлебом. Так, если у молодой невестки не было детей, она отправлялась в паломничество к местным святыням Сурб Сарибек, Сурб Григорис Амариса, Аветаран Сарушена и др. А вот когда дома рождался ребенок, с крыши дома в дымоход бросали яйцо — как символ новой жизни. Чтобы отогнать от ребенка воображаемых демонов, стреляли в воздух и громко шумели. Затем, помолившись Деве Марии, бабушка купала новорожденного, а после купания ребенка посыпали солью, пеленали и трижды осеняли крестным знамением. Этот обычай связан с тем, что в древности арцахцы верили, что соль очищает, освящает и защищает от любого зла.

Был еще очень странный обычай: если ребенок худел или постоянно плакал, его купали над кошкой или отцовскими носками. Ну, а если и это не помогало, то ребенку омывали ноги над могилой убитого человека. После этого вокруг могилы прокатывали камень, затем у этой же могилы в земле хоронили яйцо и гвоздь и уходили.

В первый раз ногти ребенку подстригали над золотом или серебром, чтобы его руки всегда были в золоте и серебре. А вот “атаматик” (прорезывание первого зубика) отмечали так: над головой ребенка рассыпали сваренные крупы с изюмом и ставили перед ним нож и зеркало. Если малыш брал нож, это означало, что вторым ребенком в семье будет мальчик, а если зеркало-девочка.

Надо сказать, что в древности арцахцы приписывали яйцу магическую силу. Яйца помещали в миску с водой и ставили рядом с предметом, который нужно было защитить от дурного глаза. Кроме того, на стене перед дверью дома вешали яйцо, украшенное разноцветными нитками или бусинками, которое привлекало внимание и взгляд любого входящего и спасало от сглаза. Если у вошедшего был дурной глаз, то яйцо трескалось. А вот когда ткали ковры или карпеты, яйца клали рядом с ткацким станком. То же самое делали, когда пекли хлеб, чтобы его было много и к нему бы не пристал дурной глаз.

На Пасху вместе с различными подарками мама жениха приносила в дом невесты расписные (до 100) крашеные яйца. Красные яйца символизировали кровь Иисуса и его воскрешение. Сверхъестественные свойства приписывались также муке и хлебу. Тот, кто просеивал муку для свадьбы, насыпая каждую горсть муки, говорил: “Это доля моего отца, это доля моей матери”, прося для молодоженов благословения у всех умерших родственников. Выпеченный для обряда хлеб раздавали всем родственникам, так как хлеб считался символом добра, изобилия, счастья и благополучия.