Культурно-образовательные программы для арцахских детей

Сегодня нашим соотечественникам, вынужденно покинувшим Арцах из-за войны, оказывается всесторонняя поддержка. Особо уязвимыми в данной ситуации оказались дети, которые не только лишись своего права на образование, но и перенесли большой стресс.

В Армении им были созданы все условия для дальнейшего обучения, а для нивелирования последствий вынужденного переселения были приняты дополнительные меры. Не секрет, что людям, потерявшим из-за войны практически все, очень трудно не только наладить привычную жизнь, но ориентироваться на новом месте. В этом контексте Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения наладило сотрудничество с рядом неправительственных организаций, исследовательских и ресурсных центров, библиотек и других структур с целью объединения усилий по оказанию образовательной и психологической поддержки нашим соотечественникам из Арцаха.

Все вышеназванные структуры уже ждут своих юных посетителей из Арцаха. Так, образовательный фонд “Преподавай, Армения!” готов предоставить им различные образовательные ресурсы, компьютерные технологии, канцелярские принадлежности, психологическую поддержку, а также организацию классного и внешкольного образования. Национальный центр эстетики имени Генриха Игитяна ждет ребят, которые хотят учиться или занимаются живописью, вышивкой, куклоделием, лепкой или танцами. А вот библиотека № 40 в административном районе Давидашен готова предоставить свои кружки — танцы, музыка, рисование, лепка из глины, арт-терапия. Эспас-центр швейцарского гуманитарного фонда “Каза” в Ереване и его гюмрийский центр, в свою очередь, подготовили развивающие, развлекательные, образовательные и культурные мероприятия для детей от 3 до 18 лет. Детский центр “Гитак манук” для детей дошкольного возраста (3,8-5,8 лет) будет преподавать родной язык, математику, иностранные языки, пение, изобразительное искусство. Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям по 2,5 часа. Также желающие могут посетить языковой центр “Трио” (уроки языка, посещение детей, сбор необходимой помощи), ценр по уходу, развитию и досугу “Лемон три кидс корнр”, центр развития и обучения “Пингвинашен” (помощь с домашним заданием и обучение предметам), центр по развитию и уходу за детьми “Индигами” (занятия с детьми 2-12 лет) и другие.

В плане оказания психологической помощи свои услуги предоставляет Армянская психиатрическая ассоциация, а для дошколят, учащихся младших классов и подростков свою поддержку (методы арт-терапии) окажет психологический и центр развития “ЖЕСТ”. Также центр будет обучать навыкам позитивного родительства и проводить посттравматическую психологическую работу с семьями.

В заключение отметим, что для психологической реабилитации раненых и работы с вынужденными переселенцами, в сотрудничестве с Министерством обороны РА, работают центр психологического благосостояния “Амбра”, Центр психосоциального регулирования (психологическая и психиатрическая консультация).