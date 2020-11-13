Турецких миротворцев в Карабахе не будет

Регион 13 ноября, 2020 | Автор : admin

Миссия турецкого мониторингового центра в Азербайджане ограничена стационарным наблюдением

Серьезной проблемой является также стремление Турции стать составной частью миротворческой операции в Арцахе. Уже несколько раз Россия опровергала заявления Анкары и Баку о том, что турецкие военные будут действовать в составе совместной с РФ миротворческой миссии. 12 ноября Кремлю вновь пришлось выступить с заявлением о том, что участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос не обсуждался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия согласиться на присутствие турецких миротворцев в регионе, заявил, что “эта тема не обсуждалась”. “Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан”, — сказал Песков, добавив, что “таких договоренностей не было”.

Днем раньше министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Шойгу отметил, что “решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта”. Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров однозначно заявил, что никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет. “Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями (мониторингового центра РФ и Турции — ред.), которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей. Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана”, — сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. “Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет”, — добавил он.

Кстати, бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано отметил, что Турция не будет гарантом карабахского урегулирования, несмотря на свое желание играть роль в регионе. “Турция вообще не упоминалась в заявлении. Так что она точно не гарант в этом смысле… Гарант — это было бы неправильное слово для того, чтобы охарактеризовать участие Турции”, — отметил Кавано. Он подчеркнул, что Турция поддерживала Азербайджан и поощряла его на продолжение военного конфликта.