ООН требует отправить турецких наемников по домам

Регион 13 ноября, 2020 | Автор : admin

В ООН приветствуют трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и требуют вывести наемников, которые с сентября по ноябрь поставлялись Турцией Азербайджану и дислоцировались в зоне конфликта для участия в боевых операциях.

Верховный комиссар ООН по правам человека выступил с заявлением, в котором затрагивается тема боевиков-джихадистов, которые в качестве наемников были переправлены в Азербайджан и по сей день присутствуют в зоне остановленного после 10 ноября конфликта.

В опубликованном на сайте Верховного комиссара ООН заявлении упоминается достигнутое 10 ноября соглашение о прекращении боевых действий в районе Нагорно-Карабахского конфликта и выражается надежда, что это приведет к установлению прочного мира в регионе. Тем не менее, эксперты ООН обеспокоены использованием наемников в районе конфликта до достижения данного соглашения и выразили тревогу в связи с разрушительными последствиями для гражданского населения при том, что перспективы их (наемников) привлечения к ответственности незначительны.

Рабочая группа ООН по использованию наемников указала на сообщения о том, что правительство Азербайджана при помощи Турции использовало сирийских боевиков для усиления и поддержки своих военных операций в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, в том числе на линии фронта.

По мнению экспертов ООН, боевики, судя по всему, руководствовались в первую очередь личной выгодой, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Сообщается, что в случае смерти наемника их родственникам обещали денежную компенсацию и турецкое гражданство. “Способы вербовки, транспортировки и использования этих лиц в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее соответствовали определению наемника по соответствующим международно-правовым документам, включая Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием и финансированием, обучение наемников, к которой присоединился Азербайджан, — сказал председатель Рабочей группы Крис Кваджа.

Более того, в отчетах указывается, что Турция участвовала в масштабной вербовке и транспортировке сирийских мужчин в Азербайджан посредством вооруженных группировок, некоторые из которых связаны с Сирийской национальной армией.

“Предполагаемая роль Турции вызывает еще большее беспокойство, учитывая аналогичные факты, обнаруженные ранее в этом году Рабочей группой в связи с ролью этой страны в вербовке, размещении и финансировании таких боевиков для участия в конфликте в Ливии”, — добавил Кваджа.

Отмечается, что после возобновления боевых действий 27 сентября 2020 года и до недавнего прекращения огня возрастала обеспокоенность Рабочей группы неоднократными докладами о преднамеренных и неизбирательных атаках на населенные пунктах в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее, а также в других районах за ее пределами.

В результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения, в том числе дети. Также широко сообщалось о значительном ущербе гражданскому имуществу и инфраструктуре, включая школы и больницы, а также инциденты с участием журналистов. “В этом контексте вызывает еще большее беспокойство то, что дислоцированные в Азербайджане сирийские боевики якобы связаны с вооруженными группами и отдельными лицами, которые в некоторых случаях обвинялись в военных преступлениях и серьезных нарушениях прав человека во время конфликта в Сирии”, — добавили эксперты ООН.

Также они настоятельно призвали стороны и поддерживающих их акторов немедленно отозвать любых наемников и связанных с ними субъектов, не заниматься их дальнейшей вербовкой, финансированием и размещением.