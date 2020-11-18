Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу. Как сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

Дорогие соотечественники в Армении, Арцахе и Диаспоре!

Армянство всего мира в настоящее время переживает один из самых поворотных моментов тысячелетней истории нашего народа. Те цели, к которым мы всенародно стремились после вожделенного обретения Матерью-Родиной независимости, поколеблены.

Мы потерпели поражение в навязанной нам войне, как на поле боя, так и на дипломатической и международной общественной плоскостях.

Вновь соболезную семьям и родным погибших, а раненным желаю скорейшего выздоровления.

Мы дети пережившего и преодолевшего Геноцид народа.

Можно потерпеть поражение в битве, но непозволительно потерпеть поражение как нации.

Восстановить сожженный собственными руками дом и потерянную родину можно только одним способом — вновь обретя нашу победу и строя то государство, которым мы все действительно будем гордиться.

И мы это с уверенностью сможем сделать, трезво оценивая ситуацию, извлекши уроки из допущенных ошибок и сплоченно приступив к делу национального возрождения.

Какими бы ни были различия наших оценок относительно прошлого, очевидно, что мы оказались перед беспрецедентными проблемами.

Арцах тяжело ранен.

Мы имеем взволнованную общественность.

Раненная экономика обременена громадными социальными проблемами.

В результате большого потока перемещенных из Арцаха в Армению имеется гуманитарная катастрофа.

Чрезвычайно сложна также обусловленная эпидемией ситуация.

Наконец, уязвлен армянский дух, в любом углу мира.

Наша страна сегодня это больше не та страна, которая была 26 сентября, и даже не та, которая была 8 ноября.

Мы не можем игнорировать эту действительность и продолжать жить обычной жизнью.

В течение нескольких последних дней, созвучно требованию момента, я провел политические консультации и несколько десятков встреч с парламентскими и непарламентскими силами, различными общественными организациями и личностями. Я провел телефонные разговоры с разными структурами Диаспоры и нашими соотечественниками.

Подавляющее большинство участников встреч согласны в одном вопросе: в соответствии с Конституцией отставка Премьер-министра или отстранение от должности и внеочередные парламентские выборы.

Очевидно, что несмотря на прекращение войны, Республика Арцах, Республика Армения и весь армянский народ вступают в новый этап испытаний, в котором каждая ошибка может иметь катастрофические последствия.

В создавшейся ситуации для армянского народа нет иного выбора, кроме как быть едиными и сплоченными.

В эти дни каждый из нас, особенно политические деятели и государственные должностные лица, должны продемонстрировать высокую ответственность и сдержанность, сконцентрировав усилия исключительно на поиске путей преодоления создавшегося кризиса.

В этой ситуации хочу обратиться к правоохранительным органам.

У вас сегодня очень большая ответственность, прежде всего обеспечить в нашей стране правопорядок, быть крепкими, решительными, но в то же время, каждый раз, в каждом случае помня, что перед вами ваша сестра или брат.

Какое-либо отклонение, какое-либо нарушение закона и законности неприемлемо и непростительно. Призываю вас, соблюдать и защищать закон и законность.

Мои замечания, сформировавшиеся в результате встреч и консультаций, следующие:

Учитывая создавшуюся ситуацию и насущную необходимость ее достойного преодоления, прислушиваясь к общественному требованию, очевидно, что для того, чтобы уберечь страну от потрясений, в конце концов неизбежны будут внеочередные выборы в Национальное Собрание.

В этом контексте, по-моему, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка Правительством и правящей политической силой собственного потенциала и представление в сжатые сроки дорожной карты, которой будут намечены сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых будет возможно провести внеочередные выборы в Национальное Собрание, а до этого управление будет передано имеющему высокую квалификацию Правительству Национального согласия.

В эти трудные для всего проживающего в Республике Армения, Республике Арцах и разных странах мира армянского народа дни мои вышеупомянутые замечания, направленные на преодоление кризиса, вытекают исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов.

Надеюсь, что все политические силы осознают ответственность момента и достойно выполнят свою часть исторической миссии.

Хочу напомнить, что сегодня за Арменией следят все: и наши друзья, и наши враги.

У нас нет другой обязанности, кроме укрепления нашей страны.

У нас нет другого пути, кроме сплочения народа, не допуская никаких слов и шагов, содержащих опасность раскола общества.

Только в единстве мы сможем выправить свою спину из согнутого под бременем поражения состояния, и предстать как перед собой, так и перед будущими поколениями и мировым сообществом как дети того народа, победить который невозможно.

Уверен, что армянский народ с честью и победно выйдет из создавшейся сложной ситуации.

Храни нас всех Бог.