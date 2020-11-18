Оппозиция требует созвать внеочередное заседание НС

Вчера Национальному Собранию удалось лишь в районе 13:30 приступить к обсуждению включенного в повестку пленарного заседания проекта Государственного бюджета РА на 2021 год. С утра же оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” начали требовать незамедлительного созыва внеочередного заседания с двумя вопросами в повестке: отмена введенного в стране военного положения и отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

Некоторые народные избранники утверждали, что после осуществленного Турцией 105 лет назад Геноцида армян поражение, которое Армения потерпела в развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября 44-дневной широкомасштабной войне против Арцаха, стало самым болезненным ударом для Республики Армения и что руководитель, подписавший документ о капитуляции, не может участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию Карабахской проблемы.

Они предлагали совместно с Российской Федерацией нейтрализовать бомбы замедленного действия, заложенные подписанным документом под Республикой Армения.

По словам вице-спикера НС от “Процветающей Армении” Ваге Энфиаджяна, мы имеем то, что имеем, и сегодня нужно обсудить и обобщить произошедшее. “В последние годы, поскольку изменилась риторика, сформировалась искусственная повестка Армении, которая не отражала нынешних реалий, опасностей и угроз, — сказал он, добавив, что верховный главнокомандующий потерпел поражение и на дипломатическом, и на военном фронте.

“Это правительство, и все ответственные лица должны ответить за все. Должны быть созданы новые основания, новые возможности, чтобы сократить возможные риски, найти новые решения, развивая отношения с РФ. Мы должны найти решение, проводя гибкую политику с геополитическими центрами. Проигравшая команда сделать это не способна”, — подчеркнул вице-спикер НС.

Лидер фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян заявил, что в 18:30 оппозиция созывает внеочередное заседание, на котором предлагает отменить военное положение, после чего вернуть в страну свободы и дать возможность, чтобы происходили демократические процессы.

Он предложил фракции правящего большинства “Мой шаг” подготовить совместный проект по заявлению, подписанному лидерами России, Армении и Азербайджана, и обсудить этот вопрос.

Напомним, что военное положение было введено в Армении 27 сентября в связи с войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Лидер фракции “Мой шаг” Лилит Макунц сочла сверхзадачей властей и общества в сложившихся условиях стабилизацию ситуации.

“Сверхзадачей каждого из нас должна быть стабильность, учитывая то обстоятельство, что подписанное тремя государствами заявление — это заявление о прекращении войны. Мы сейчас в очень хрупком положении, и решения должны найти все вместе. Обладать мандатом, сохранить его очень сложно, ибо мы — частица нашего народа, и тяжело переживаем наши неудачи”, — заявила она.

В сложившейся ситуации госпожа Макунц не исключила политические перемены.

“Мы, как власть, имеем свою долю вины и ответственности за 2,5 года. Разжигая такие страсти в период, когда наши чиновники ведут весьма важные переговоры, происходят важные процессы, связанные с Арцахом, мы никак не проявляем свой патриотизм и прогосударственную позицию”, — сказала она.

В конечном итоге, не согласная с тем, что парламентское большинство продолжило обсуждение вопросов повестки, а не предложенную ею повестку — отмену военного положения и отставку премьер-министра, — оппозиция покинула зал заседаний.

“Мы с нашими коллегами инициировали созыв внеочередного заседания с предложением отменить военное положение. В обсуждении других вопросов мы участвовать не будем”, — высказал общее мнение оппозиции член фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян.

Вчера оппозиция дважды попыталась инициировать заседание совета НС со своей вышеупомянутой поветской (ибо на заседании Совета решается вопрос созыва внеочередного заседания), однако оно не состоялось: представители парламентского большинства попросту сбойкотировали, создав ситуацию отсутствия кворума.