Азербайджано-турецкий тандем продолжает войну против армян Арцаха, Армении и диаспоры

Азербайджанцы активно заполняют территории Арцаха, которые по трехстороннему — Россия, Азербайджан, Армения — заявлению отданы под их контроль. В первую очередь — в Шуши. Однако, как свидетельствуют распространяемые в соцсетях фотографии и видео, заполняются эти территории отнюдь не гражданским населением, которое в Баку называют беженцами из Нагорного Карабаха, а некими субъектами в форме ВС Азербайджана.

Кто они — действительно азербайджанские военнослужащие или переодетые в в форму ВС АР турки и засланные в Арцах Турцией террористы с Ближнего Востока, понять сложно. Однак факт остается фактом. Пришедшие грабят оставленные армянами дома, осуществляют акты вандализма в отношении армянских храмов, в частности, Храма Казанчецоц в Шуши, разрушают армянские памятники. Один из этих непонятных субъектов в форме ВС Азербайджана сфотографировался, сидя на голове памятника бывшему мининистру обороны и премьер-министру Армении Вазгену Саркисяну. Таковы хорошо знакомые нам нравы наших азербайджанских и турецких соседей.

И это только начало. Не удивлюсь, если Шуши и другие отданные под контроль Азербайджану населенные пункты близ оставшихся за Арцахом территорий Баку вновь превратит в огневые точки, опорные базы боевиков, откуда будут осуществляться вылазки и провокации в отношении армянского населения.

Да и российские миротворцы могут оказаться под ударом. Думаю, в Москве это понимают. Прозвучавшее 17 ноября из уст президента России Владимира Путина напоминание о том, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии после ударов Грузии по российским миротворцам, можно расценить, как предупреждение Баку и Анкаре о недопустимости подобных действий.

Однако, как мы и прогнозировали, отнюдь не удовлетворенный вышеназванным заявлением азербайджано-турецкий террористический тандем продолжает войну против армян — Арцаха, Армении и армянской диаспоры. Омбудсмен Арцаха заявил, что 11 ноября, т.е. уже после вступления в силу 3-стороннего заявления и установления перемирия, на Шушинском участке автодороги Горис-Шуши пропали без вести 10 граждан Арцаха и Армении, после чего в азербайджанском секторе соцсетей было размещено видео, свидетельствующее об их присутствии на азербайджанской стороне. В результате работы Омбудсмена по установлению фактов были выяснены личности всех похищенных гражданских лиц, и информация о них была отправлена в Международный комитет Красного креста и соответствующие государственные органы. Факт, что эти люди были похищены. Факт бесчеловечного обращения с ними подтверждается опубликованным видео.

Более того, в тот же день на дороге из Степанакерта в Мартуни азербайджанцы захватили в заложники четверых армян. От мужчин не было вестей четыре дня. Позже супруга одного из пропавших узнала его в азербайджанском видео, в котором показывали захваченных азербайджанской стороной армян — мужчин перевозили в автомобиле и заставляли повторять предложения на азербайджанском языке.

В селе Арачадзор Мартакертского района азербайджанцы взяли в плен едва передвигающегося старика. Есть видео. О его судьбе ничего неизвестно. Ранее Азербайджан взял в плен двух мирных жителей из Гадрута — 85-летнюю Евгению Бабаян, которая благодаря усилиям МККК была возвращена Армении, и 84-летнего Мишу Мелкумяна, который скончался в Баку. После получения и исследования тела мужчины, в Следственном Комитете Армении заявили, что его смерть была насильственной и наступила в результате черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным СК, в азербайджанском плену находится 21 армянин. По словам начальника управления криминалистики СК РА Рафаела Варданяна, эти данные периодически меняются. Предпринимаются шаги для уточнения данных еще о двоих пленных. Он не уточнил — являются ли все граждане в плену военнослужащими или в это число входят и мирные жители, отметив, что вопросами военнопленных занимаются отдельные правозащитники и представительство Армении при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они подают заявления в ЕСПЧ с просьбой принять срочные меры, обязать Азербайджан предоставить данные о состоянии военнопленных, а также обеспечить соблюдение всех гуманитарных норм в отношении них, чтобы их не пытали и им была оказана необходимая медицинская помощь.

Активизировались азербайджанцы и турки и за рубежом. Члены турецкой ультранационалистической организации “Серые волки”, обосновавшиеся в Германии, стали посылать угрозы проживающим там армянам. Известный турецкий историк и публицист Танер Акчам, которого из-за признания им Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в начале ХХ века турецкие власти постоянно преследовали, вследствие чего Акчам сбежал в ФРГ, опубликовал в Facebooke текст листовок, которые члены “Серых волков” подбрасывают в почтовые ящики армян Германии, угрожая убийством и выражая поддержку своим братьям из Азербайджана. Акчам призвал власти Германии принять меры к запрешению “Серых волков”. С просьбой к властям ФРГ предпринять соответствующие меры в связи с угрозами в адрес армян обратилось и посольство Армении в Германии.

Во Франции “Серых волков” запретили в первых числах ноября, в связи с распространением ее членами призывов к насилию в отношении армян и курдов, участием в столкновениях с применением оружия на территории страны, выявлением во Франции нескольких тренировочных лагерей, в которых “Серые волки” проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера. В связи с акциями против этнических армян, осквернением памятников и консульства Армении в Лионе и в целях обеспечения безопасности армян во Франции внутренние войска страны приступили к охране армянских церквей и школ. Как отмечает франко-армянский журналист Тигран Екавян, за турецкими националистами стоят консульства Турции во Франции, коих в стране восемь. Именно они дают членам “Серых волков” указания к действию. Так было и в 2011-2012гг., когда надо было собирать французских турок на митинги против закона о криминализации Геноцида армян.

На этом фоне благодушие, с которым руководители России рассуждают о возможности восстановления доверия и мирного совместного проживания армян и азербайджанцев в Арцахе, выглядит, уж извините, нарочитым. В памяти армян жива память не только о Геноциде в Османской Турции и Западной Армении, о чем упомянул президент России, объясняя туркам невозможность их нахождения в Арцахе в качестве миротворцев. Мы помним и этнические чистки и акты геноцида в отношении армянского населения по всей территории Азербайджанской ССР в 1987-1990гг., о более чем 500 тысячах беженцев, о расправах с армянами Шумянского района и Геташенского подрайона, о развязанной потом Азербайджаном широкомасштабной войне против Арцаха с целью как истребления армянского населения, так и уничтожения всех следов принадлежности этой земли армянам. Как видите, 75-летнее пребывание в одном государстве — СССР — с его т.н. “дружбой народов” не искоренило в Азербайджане турецких генов кровожадности и нетерпимости ко всему, напоминающему им об истинных хозяевах этих земель, культурно-исторические следы многотысячелетнего проживания которых Анкара и Баку, как ни старались, не смогли стереть за 100 с лишним лет. О каком мирном сосуществовании можно говорить сегодня, когда Ильхам Алиев со дня своего восшествия на престол в 2003г. целенаправленно отравлял азербайджанское общество армяноненавистничеством, вырастив на этом не одно поколение сафаровых, убийц и террористов?

Кстати, на днях в Баку, на аллее т.н. шехидов прошел массовый митинг, участники которого, размахивая азербайджанскими и турецкими флагами, скандировали лозунги типа “Путин, уходи! Здесь должна быть Турция!”.