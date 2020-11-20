Никол Пашинян: Дипломатический фронт сейчас самый важный и загруженный

Государство 20 ноября, 2020 | Автор : admin

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что новоназначенный министр иностранных дел Ара Айвазян сможет объединить всю дипломатическую систему и сосредоточиться на решении наших национальных и государственных проблем. Об этом глава правительства заявил во время представления новоназначенного министра в МИД.

“Конечно, мы находимся в очень сложном периоде, когда если считать, что в какой-то мере военное бремя уменьшается, в силу известных обстоятельств, соответственно, увеличивается дипломатическое бремя, и именно дипломатический фронт является сейчас самым важным изагруженным. В этой связи я надеюсь, что новоназначенный министр сможет объединить всю дипломатическую систему и сосредоточиться на решении наших национальных и государственных проблем”, — сказал премьер.

Он также выразил надежду, что бывший министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, пользующийся большим уважением и авторитетом в системе, окажет содействие в этом вопросе.

Никол Пашинян отметил важность формулировки задач, потому что, по его словам, иногда возникают проблемы при их формулировании. “Все это необходимо проанализировать, делаться выводы, мы должны не бояться быть смелыми в этих выводах, быть жестокими по отношению к себе, чтобы выйти из всего этого более сильными”, — сказал премьер-министр и пожелал Ара Айвазяну успехов в его дальнейшей деятельности.

Новоназначенный министр иностранных дел РА Ара Айвазян заверил, что дипломатическая армия продолжит использовать весь свой потенциал, 30-летний профессиональный опыт, преданность делу и решимость, чтобы противостоять судьбоносным вызовам и находить достойные и эффективные решения.

По словам главы внешнеполитического ведомства, продолжение героической борьбы Арцаха за выживание постепенно переносится с поля боя на дипломатическое поле; все хорошо понимают огромную ответственность, которую они несут перед историей государства, народом. “Принято говорить, что дипломатия — это искусство возможного. Вчера, сегодня и завтра мы все это делали. Мы делаем все, что в наших силах. Я уверен, что на данном этапе мы постараемся сделать невозможное. Господин премьер-министр, хочу заверить вас, наш народ, граждан Республики Армения, Арцаха, наших сестер и братьев в диаспоре, здесь каждый понимает, что настоящее и будущее нашей страны зависят от него. Еще раз спасибо, господин премьер-министр. Помоги нам Бог”, — сказал министр иностранных дел.

Ара Айвазян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за поручение ему ответственной должности министра иностранных дел в это непростое время. “Как кадровый дипломат я воспринимаю ваше решение как доверие к МИД Армении. Я принял решение на основании вашего предложения в качестве государственного служащего, полностью осознавая всю тяжесть ответственности, но в то же время зная, чувствуя, что наша дипломатическая семья окажет безоговорочную поддержку, поддержит это наше заветное дело”, — сказал Айвазян.