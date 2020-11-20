Дорожная карта премьера нацелена на скорейшее оздоровление ситуации

Пятнадцать пунктов включает план действий, которые намерен реализовать премьер-министр Никол Пашинян в ближайшие месяцы для достижения стабильности, укрепления безопасности, оздоровления сложившейся в стране ситуации, что позволит обеспечить дальнейшее поступательное развитие всех сфер жизнедеятельности государства.

Рассчитанная на ближайшие шесть месяцев Дорожная карта важнейших предстоящих государственных дел, опубликованная премьер-министром Николом Пашиняном утром 18 ноября на своей странице Facebook, включает широкий спектр действий, выполнение которых нацелено на то, чтобы в сжатые сроки залечить раны, нанесенные стране прошедшей сорокапятидневной войной, навязанной Армении и Арцаху азербайджано-турецкими агрессорами.

Решение перечисленных главой правительства 15-ти задач, связанных с переговорным процессом урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, действиями социально-экономического и общественно-политического характера, шагами по реформированию системы государственного управления, оказанием помощи пострадавшим от войны гражданам Армении и Арцаха, восстановлением разрушенных инфраструктур и зданий в населенных пунктах Армении призвано оздоровить ситуацию в Армении и Арцахе, восстановить нормальную жизнь граждан и вывести государства на своеобразное “плато стабильности”, которое позволит определиться с дальнейшими планами развития государства на более отдаленную перспективу.

Формулируя Дорожную карту предстоящих действий, Никол Пашинян по обыкновению обратился к народу и соотечественникам, как бы обобщая и подытоживая ведущиеся в течение прошедших после подписания трехстороннего заявления и объявленного 10 ноября перемирия дней общественные разговоры и дискуссии, в том числе и свои собственные многочисленные публичные выступления с подробным объяснением своего видения причинно-следственных связей, приведших к военному поражению и вынужденному принятию решения о перемирии на невыгодных условиях, а также с представлением своего видения пути выхода из создавшейся ситуации.

За неделю после перемирия Никол Пашинян многократно выходил в прямой видеоэфир на своей официальной странице в сети Facebook, касаясь тех или иных аспектов выдвигаемых общественностью вопросов, выступил по телевидению с обобщающим посланием к народу, дал развернутое интервью Общественной телекомпании Армении, полноформатную пресс-конференцию в режиме он-лайн для армянских средств массовой информации, а также провел почти двухчасовую встречу в Национальном Собрании, выступив с пространной речью и отвечая на вопросы депутатов. Правда, стоит отметить, что это заседание парламента прошло при отсутствии оппозиционных депутатов, которые настаивают на безусловной отставке премьер-министра.

Итогом этой активной публичной работы по разъяснению своей позиции и стала опубликованная 18 ноября обобщенная и структурированная Дорожная карта, которую Никол Пашинян представил на суд общественности.

“Дорогой народ, дорогие соотечественники.

За последнюю неделю мы много раз говорили о войне, начавшейся 27 сентября, о неудачах, которые мы потерпели, о ситуации, которая возникла с тех пор, и о деталях этой ситуации.

Пора поговорить о путях, методах и программах выхода из сложившейся ситуации. Я уже говорил, что считаю себя ответственным номер один за сложившуюся ситуацию.

Я также несу ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране. Подчеркиваю, что я не только не намерен отказываться от этой ответственности, но и полностью ей привержен.

Дорожная карта наших самых важных дел в ближайшем будущем заключается в следующем.

1. Возобновление Нагорно-Карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.

2. Обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР.

3. Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан.

4. Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны на территории Республики Армения.

5. Обеспечение социальных гарантий, процессов протезирования и профессиональной переподготовки военнослужащих, получивших инвалидность.

6. Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Скорейшее выяснение судеб без вести пропавших. Обеспечение социальных гарантий их семьям.

7. Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом.

8. Утверждение Программы реформирования Вооруженных Сил и начало реформ.

9. Преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий.

10. Восстановление сфер хозяйственной деятельности.

11. Активация демографических программ.

12. Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и в Закон о партиях.

13. Введение института специализированных судей, как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск Закона о конфискации незаконного имущества.

14. Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении.

15. Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских отдельных лиц, структур диаспоры в указанные процессы.

Самая главная цель всего этого — обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа.

Для реализации этой дорожной карты я вношу изменения в состав правительства.

Смысл и цель изменений будет заключаться в более эффективной реализации вышеуказанной программы и максимальной адаптации аппарата правительства к реализации упомянутой дорожной карты.

Дорогие соотечественники, уважаемый народ!

Чтобы перенести эти меры на необратимый институциональный курс, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции.

Особую благодарность хотели бы выразить сотрудникам системы государственного управления Республики Армения, а также фракции НС “Мой шаг” за их работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К делу!”, — написал премьер.