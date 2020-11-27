Турция стремится заселить Арцах туркоманами

Судя по азербайджанским СМИ и соцсетям, азербайджанские вынужденные переселенцы из Арцаха отнюдь не спешат возвращаться в места былого проживания. На оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха присутствуют азербайджанские военные и турецкие наемники-террористы из Ближнего Востока. Более того, по сообщению Human Rights Organization — Afrin — Syria, Турция открыла два офиса в Африне для регистрации туркменских поселенцев, желающих переселиться в Арцах.

Согласно многочисленным источникам из Африна, турецкие оккупационные власти недавно открыли два офиса в центре города для приема семей туркменских поселенцев, желающих зарегистрироваться в рамках подготовки к их переселению в Арцахский регион с целью окончательного переселения в районы, недавно захваченные азербайджанской армией, пишет Human Rights Organization — Afrin — Syria. Те же источники подтвердили, что первый офис расположен в бывшем центре Popular Credit Bank в старом районе Африн, который сейчас является центром турецкой разведки, а второй офис находится в бывшей курдской “Типографии Ронахи”, расположенной рядом с бывшей больницей в районе Нью-Африн, который также является центром турецкой разведки.По свидетельствам очевидцев, в этих двух офисах наблюдается явка туркменских семей, особенно арабских бедуинов из сирийской провинции Хомс, заявляющих о своих турецких корнях, что указывает на то, что данные о семьях собираются при подготовке к их переводу в Азербайджан. Источники также указали, что одним из руководителей офиса является некий Абу Тарва, агент турецкой разведки, а второй офис находится в ведении некого Хиру — туркмена из одной из деревень района Аль-Раай Азаза, расположенного на границе с Турцией, к северу от сирийского города Алеппо.

Турецкая разведка и террористические банды “Серых волков” координируют план переселения туркменских семей с протурецкими, преимущественно сирийскими, туркменскими вооруженными группировками, такими как Султан Мурад, Сулейман Шах, аль-Хамзат и другими.

Руководитель проекта WarGonzo, военкор Семен Пегов в ходе видеомоста Москва-Ереван заявил о неизбежности провокаций в Арцахе, учитывая, что контингент в лице “сирийских бородачей”, который оказался сейчас в Азербайджане, воюет против российской армии в Сирии уже 5 лет. “Если они в Сирии до сих пор подрывают российские колонны во время совместного с турками патрулирования, то очень сложно поверить в то, что эти самые боевики будут вести себя в Арцахе как-то иначе. Какой характер будут носить эти провокации, зависит от того, хочет ли Эрдоган держать на цепи этих террористов, или наоборот, ему выгодно наносить уколы, прощупывая почву для понимания того, насколько дальше он может продвинуться на Кавказ”, — добавил он.

Примечательно, что угрозы в адрес российских миротворцев зазвучали в Баку. Председатель партии “Национальная государственность Азербайджана” Немат Панахлы заявил, что “если Россия не будет сотрудничать с Турцией в Карабахе, то 2000 российских миротворцев сразу же будут взяты в плен со стороны Турции и Азербайджана”.