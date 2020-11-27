Военное положение сохраняется. Пока…

По инициативе оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” (к которой присоединилась и другая оппозиционная фракция — “Процветающая Армения”) вчера состоялось внеочередное заседание Национального Собрания, на повестке которого стоял единственный вопрос — отмена объявленного в стране 27 сентября военного положения.

Напомним, днями ранее “Просвещенная Армения” попыталась созвать внеочередное заседание решением Совета НС согласно Регламенту, однако ввиду отсутствия кворума вариант этот не сработал: большинство в составе Совета НС составляют представители правящей силы — фракции “Мой шаг”, которые просто не явились на созванное несколько раз заседание Совета, создав ситуацию отсутствия кворума.

Затем был задействован вариант “Б”, также допустимый Регламентом НС: было созвано заседание постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности. Как и ожидалось, комиссия вынесла отрицательное заключение, однако вопрос был включен в повестку, было созвано внеочередное заседание, как и предусмотрено законодательством РА.

В обосновании проекта решения об отмене военного положения инициаторы отметили, что вследствие военных действий, развязанных 27 сентября азербайджано-турецким тандемом на всем протяжении линии соприкосновения арцахо-азербайджанских противоборствующих войск, правительство РА приняло решение о введении военного положения, в то же время утвердив мероприятия, применяемые в период военного положения, временное ограничение прав и свобод, средства и органы, обеспечивающие правовой режим военного положения.

Но поскольку о полном прекращении огня и любых боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе было объявлено 10 ноября с 00 часов московского времени — после того, как премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным было подписано совместное заявление, российский миротворческий контингент дислоцировался в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, создается миротворческий центр прекращения огня оппозиция предлагает, с учетом указанных реалий, отменить введенное с 27 сентября военное положение.

Как уже отмечалось выше, профильная комиссия вынесла отрицательное заключение. По всей вероятности, было учтено мнение замминистра здравоохранения Анаит Аванесян, отметившей необходимость осторожного отношения к полной отмене военного положения, ибо в условиях его в Армению доставляются гуманитарные грузы на льготных таможенных условиях. Председатель же парламентской комиссии Андраник Кочарян вообще предложил отложить обсуждение вопроса.

Кстати, представитель Министерства здравоохранения вчера на пленарном заседании повторила те же доводы относительно поставки гуманитарных грузов, заявив, что в случае отмены военного положения возникает необходимость изменения документации.

Оппозиция привела контраргумент: в силу технических причин ограничиваются права и свободы граждан. Некоторые оппозиционные парламентарии обосновывали необходимость отмены военного положения тем обстоятельством, что ныне в обществе наблюдается напряженность, а в случае отмены военного положения она смягчится, поскольку люди будут иметь возможность свободно высказывать свое мнение, политические же процессы будут протекать в нормальном, цивильном русле.

Конечно, оппозиция настаивает на необходимости отмены военного положения, дабы начать процедуру импичмента премьер-министра, о чем вчера неоднократно заявляли оппозиционные депутаты.

Позицию Министерства обороны по вопросу отмены военного положения представил генеральный секретарь оборонного ведомства Артур Саркисян, отметивший, что отмена военного положения в данный момент приведет к ряду проблем. Дабы избежать этого, Министерством разработан ряд правовых актов, которые будут представлены позднее. Пока что эти документы не рассмотрены, нет заключений министерств и ведомств, необходимые для доработки документов.

Что же касается обсуждаемого документа, господин Саркисян посоветовал парламенту воздержаться от принятия его в сегодняшнем виде.

Депутаты обратились к представителю МО со множеством вопросов: почему арцахец остался один на один с азербайджанскими военными (имеется ввиду процесс переселения армянских сел), где находятся вторая и третья стороны трехстороннего заявления и др.

Заседание длилось очень долго, выступили несколько десятков народных избранников — в основном оппозиционные. Каждая из сторон осталась при своем мнении.

По итогам голосования инициатива “Просвещенной Армении” получила всего 36 голосов — 56 депутатов от парламентского большинства проголосовали против.

Так что еще некоторое время придется жить в условиях военного положения.