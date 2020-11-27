Алиев окончательно разрушил миф о толерантном Азербайджане

Воодушевленный итогами подписанного 9 ноября трехстороннего — Россия-Азербайджан-Армения — заявления о перемирии, приведшего Арцах к серьезным территориальным потерям, официальный Баку предпринимает усилия по формированию за рубежом имиджа миролюбивого и толерантного Азербайджана, выставляя себя как гаранта безопасности армянского населения Арцаха.

“Азербайджан готов обеспечить сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе в условиях мира, безопасности и взаимного уважения в рамках территориальной целостности Азербайджана”, — заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов в интервью французскому журналу Le Point. Звучит цинично после того, как в ходе развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября войны против Арцаха армия террористического тандема Баку-Анкара изощренно бомбила и уничтожала не только и не столько позиции Армии обороны Арцаха, сколько мирное население, гражданские объекты, в том числе детские сады, школы, больницы, роддома, инфраструктуру, а в оккупированных населенных пунктах безжалостно и варварски расправлялась с не успевшими уехать мирными жителями — стариками, женщинами, инвалидами.

С еще более циничным и лицемерным заявлением выступил президент АР Ильхам Алиев в потугах обвинить армянские стороны в проведении этнических чисток и агрессии: “Армяне жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет…”. Апшеронский султан таким образом пытается скрыть факты этнических чисток и актов геноцида со стороны властей Азербайджанской ССР, а потом и Азербайджанской Республики против армянского населения в Сумгаите, Баку, Кировабаде (Гяндже)… По всей территории этого искусственного гособразования в 1988-1990 годах резали, насиловали, сжигали заживо людей только за то, что они армяне. Несмотря на то, что эти армяне жили далеко от Арцаха, который в 1988г. направил прошения в Верховные Советы СССР, Азербайджанской и Армянской ССР с просьбой разрешить выход из состава Аз.ССР и вхождения в Арм.ССР. Всего лишь прошения, на которые азербайджанские власти ответили зверствами с целью напугать арцахцев, а потом и вовсе пошли войной на Арцах. Многие тысячи убитых, покалеченных, более 500 000 армянских беженцев из Азербайджана. Официальный Баку эти факты тщательно замалчивает, придумывая душераздирающие истории о якобы предшествовавшем этим событиям изгнании азербайджанцев из Армении. И это при неоспоримых фактах, что 160-165 тысяч азербайджанцев преспокойно выехали из Армении, либо продав свои неказистые дома, либо обменяв их на благоустроенные квартиры проживавших в Азербайджане армян. Армяне же вынуждены были бежать из азербайджанского ада, бросив все свое нажитое имущество. Многие даже документы забрать не успели. Все эти факты, к сведению апшеронского султана, запротоколированы, равно как и свидетельства очевидцев варварских погромов и зверств, чинимых азербайджанскими омоновцами и сбитым в отряды бандитским сбродом в 1988-94гг. в Шаумяне, Геташене, в Мараге, которую баронесса Кэролайн Кокс, побывавшая на месте трагедии спустя 2 дня, в ужасе назвала “современной Голгофой, только во много раз хуже”, добавив: “Те, кто сделал это, не из рода человеческого”.

Руководители апшеронского султаната своими кровожадными деяниями не единожды доказывали, что они “не из рода человеческого”, равно как и их турецкие братья. В нынешней войне против Арцаха это проявилось настолько ярко, что даже обычно сдержанные страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) были вынуждены признать, что войну развязали Турция и Азербайджан, что Анкара перебрасывает в зону конфликта террористов из стран Ближнего Востока, что действия азербайджано-турецкого террористического тандема подпадают под определение военных преступлений. Принятая 25 ноября французским Сенатом резолюция о признании независимости Арцаха призывает правительство Франции осудить агрессию Азербайджана при мощной поддержке Турции и повлиять на немедленный вывод азербайджанских войск из территорий, занятых ими в ходе военных действий с 27 сентября 2020г., а также расследовать военные преступления, совершенные в Арцахе, включая нападения на мирное население и использование запрещенного оружия, наложить санкции против Турцию.

Баку сколько угодно может называть эту резолюцию ничего не значащей бумажкой, но факты очевидны для всех. Генпрокуратурата Армении при проведении следственных действий для изучения фото и видео, размещенных в Интернете, социальных сетях и СМИ, зафиксировала доказательства совершения военнослужащими Азербайджана грубейших нарушений норм Международного гуманитарного права. Вот лишь некоторые из них. Азербайджанские военные насильно вывезли жителя города Гадрут М.М. в Азербайджан, где пожилого человека подвергли бесчеловеченому обращению и пыткам, лишив жизни. В соцсетях на разных страницах в разные дни опубликованы многочисленные видеоматериалы расстрела военнопленного А.М. неким лицом с азербайджанским флагом на плечах. Азербайджанские военные отрезали пленному голову и положили на брюхо какого-то животного. Азербайджанские военные упражнялись в стрельбе из автомата по голове убитого пленного. Били в голову. Отрезали ухо военнопленного. Отрезали ухо гражданскому лицу. Издевались над пленными. Заставили на коленях хлопать им, при этом били ногами. Заставили целовать азербайджанский флаг. Избивали железными прутьями пятерых военнопленных, среди которых были раненые. При этом обсуждали, как отрежут руку одному из них. На одном из кадров азербайджанские военные пинками ведут старенького деда, оскорбляют лежащего на земле военнопленного. Азербайджанский военный, положив ногу на голову раненого армянского солдата, заставляет сказать “Карабах принадлежит Азербайджану”.

Омбудсмен Армении Арман Татоян по этому поводу заявил, что эти зверства, пытки и бесчеловечное обращение являются военными преступлениями. “Они были совершены не отдельными азербайджанскими солдатами независимо друг от друга, а это все является неотъемлемой частью азербайджанской политики этнических чисток и геноцида в Арцахе террористическими методами, результатом копившейся долгие годы в Азербайджане и поддерживаемой государством ненависти в отношении армян”, — подчеркнул он.

Неспроста Европейский суд по правам человека представил экстренное требование властям Азербайджана по вопросу армянских военнопленных, потребовал от Баку представить задокументированные сведения о факте их пленения, местонахождении, условиях содержания и медицинском обслуживании. Эти данные Азербайджан должен представить 27 ноября 2020г.

Так что, не отвертитесь, Ильхам Гейдарович! Вы своими руками разрушили миф о миролюбии и толерантности Азербайджана…