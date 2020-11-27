Никол ПАШИНЯН: Реализация дорожной карты является абсолютным приоритетом

Государство 27 ноября, 2020 | Автор : admin

Первое полноценное заседание правительства после окончания военных действий, состоявшееся вчера под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, началось с минуты молчания, которой члены Кабинета министров почтили память погибших вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха и Армении. Жертвой 45-дневной азербайджано-турецкой военной агрессии, длившейся с 27 сентября до 10 ноября, пали тысячи армянских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, а также мирные жители в городах и селах Арцаха и приграничных населенных пунктах Армении.

Кабинет министров вчера собрался на первое послевоенное заседание в обновленном составе. Как и обещал в опубликованной 18 ноября “Дорожной карте” премьер-министр Никол Пашинян, в составе правительства осуществляются изменения, продиктованные необходимостью наиболее эффективной и оперативной реализации намеченных 15 неотложных задач. В течение прошедшей недели сменились министры обороны, иностранных дел, образования, науки, культуры и спорта, труда и социальных вопросов и по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время ожидается смена министра экономики. Открывая заседание, Никол Пашинян поблагодарил ушедших в отставку министров за приложенные в период пребывания в должности усилия, а новоназначенным главам исполнительных ведомств пожелал успехов в предстоящей работе.

Глава правительства предварил обсуждение вынесенных на повестку дня заседания вопросов речью, в которой обрисовал сложившуюся ситуацию, представил свое видение того, как должна строиться работа исполнительной власти в предстоящий непростой период и обозначил приоритетные задачи, которые предстоит решить.

Обращаясь к участникам заседания и наблюдающим за ходом правительственного заседания в прямом эфире соотечественникам, Никол Пашинян сказал: “Мы живем в чрезвычайно тяжелые времена. Оно усугубляется тем, что многие наши соотечественники, многие из наших братьев и сестер сегодня не переживают с нами даже эти тяжелые времена. Но наша сегодняшняя задача заключается в следующем: мы должны пережить эти трудные времена и должны преодолеть этот период и его тяжесть.

Еще раз хочу сказать, что как премьер-министр Республики Армения я несу всю ответственность за сложившуюся ситуацию, но и осознаю, что несу ответственность не только за то, что произошло до сих пор, но и за дальнейшее развитие. Обеспечение внешней и внутренней стабильности и безопасности, реализация дорожной карты, которую я опубликовал 18 ноября, является абсолютным приоритетом и необходимостью, и все наши усилия должны быть направлены на решение этой проблемы.

Правительство уже приняло два довольно масштабных мероприятия в поддержку наших соотечественников в Арцахе. Принятие мер поддержки будет продолжаться столько времени, сколько будет необходимо. В ближайшем будущем мы сосредоточимся на восстановлении пострадавших от войны населенных пунктов в Сюникской и Гегаркуникской областях, осуществляя аналогичные программы, которые мы реализовали в Тавушской области. Поиск пропавших без вести и обмен пленными являются безусловным приоритетом. Мы работаем над этими вопросами в ежедневном режиме. Основная сложность в том, что эффективность этой работы, к сожалению, зависит не только от нас. В числе наших приоритетных задач находится также предоставление и усовершенствование гарантирования социальной помощи семьям погибших, получивших инвалидность и других групп и граждан, пострадавших в результате войны.

Однако даже в эти трудные времена должны быть созданы гарантии дальнейшего продолжения реформ в Армении, при этом содержание и повестка реформ должны быть расширены с учетом возникающих новых вызовов. Наряду с решением наиболее актуальных проблем должен происходить процесс выявления, выяснения и анализа причин произошедшего, и армянское общество должно получить четкие ответы о том, что произошло и почему.

Народ должен постичь истину и иметь возможность принимать решения. Соответственно, нашей важнейшей задачей, важнейшей задачей правительства является сохранение того ощущения граждан Республики Армения и того факта, что они являются хозяевами своей страны и положения, а также институциональное усиление этого факта. Гражданин Республики Армения должен быть уверен, что он является настоящим хозяином положения, и он должен строить свое будущее на основе этого чувства. Также народ должен решать, с кем строить это будущее, кто и какую роль должен играть в этом будущем.

Творческий потенциал армянского народа и граждан Армении неисчерпаем, и наша предстоящая важная задача — сконцентрировать этот потенциал на построении нового будущего. Мы не должны позволить, чтобы вера в это будущее была убита, и наша ежедневная работа должна быть направлена на укрепление, усиление и развитие этой веры.

Спасибо”.