Укреплять дружбу, углублять сотрудничество и открывать новую страницу в китайско-армянских дружественных отношениях

Регион 04 декабря, 2020 | Автор : admin

Дорогие читатели и друзья!

20 ноября я вручил верительные грамоты президенту Саркисяну и стал восьмым послом Китая в Армении. Мне очень приятно иметь возможность обратиться к друзьям из различных сфер и слоев общества через газету “Республика Армения”.

2020 год — необычный год в истории человечества. Коронавирус распространяется по всей планете, угрожая жизни и здоровью людей во всех странах мира. Мировая экономика переживает один из самых серьезных спадов со времен Великой депрессии 1930-х годов. Перед вызовом внезапной эпидемии Китай под руководством Коммунистической партии Китая и правительства КНР ставит жизни людей на первое место, усиленно борясь за каждого гражданина, принимает всеобъемлющие, строгие и наиболее передовые меры по профилактике и контролю эпидемии. Китай добился важных результатов в борьбе с эпидемией. Руководство КНР предпринимает координационные меры по предотвращению эпидемии и борьбе с ней. Одновременно с этим активно реализуются меры по поддержке экономики и социальному развитию государства, а также проводится работа по восстановлению производства и жизненного уклада простых граждан. В течение первых трех кварталов этого года экономика Китая смогла достичь положительного роста. Эти успехи демонстрируют высокую устойчивость и жизнеспособность китайскойэкономики.

Не так давно на пятом пленуме ЦК КП Китая 19-го созыва были рассмотрены и одобрены “Рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей к 2035 году”. Под руководством ЦК КПК и во глaве с товарищем Си Цзиньпином в период осуществления 13-й пятилетки Китаем были достигнуты значительные и в некоторой степени революционные успехи в сфере экономического и социального развития. В 2019 году ВВП КНР достиг 99,1 трлн юаней, что составляет 16% ВВП общемировой экономики и равняется 30% мирового экономического роста. По предварительным данным, ВВП Китая в 2020 году превысит 100 трлн. юаней. Успехи в ликвидации бедности привлекли внимание мировой общественности. 55,75млн. Бедных людей в сельской местности избавились от нищеты. Ожидается, что к концу 2020 года уровень жизни бедного населения Китая повысится и будет соответствовать нынешним современным государственным стандартам. Базовое медицинское страхование в Китае охватывает почти 1,3млрд. чел., а базовое пенсионное страхование охватывает примерно 1 млрд. чел. Были достигнуты значительные успехи в государственном инновационном строительстве. Инновационный потенциал государства уже поднялся на 14-е место среди 131 экономики мира. Параллельно с этим, открытость Китая для внешнего мира продолжает расширяться. Ярким примером подобного расширения является совместное осуществление инициативы “Один пояс, один путь”, сотрудничество в рамках которого становится все более ощущаемым и эффективным. В настоящий момент Китай подписал 200 документов по сотрудничеству в рамках реализации инициативы “Один пояс, один путь” совместно с 138 странами и 30 международными организациями. Замечательное достижение экономического и социального развития периода “13 пятилетки” является результатом упорной работы китайского народа. Это в полной мере демонстрирует, что руководство КПК Китая и социалистического режима с китайской спецификой являются гарантиями “двух чудес” — быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности Китая, китайский народ неуклонно пойдет по пути социалистического режима с китайской спецификой под руководством КПК.

Китай будет уверенно реализовывать новую концепцию развития, укреплять научную и техническую независимость и самостоятельность, что будет являться стратегической поддержкой национального развития. Кроме того, Китай стремится к достижению успехов в области ключевых технологий и увеличению собственного вклада в научно-технический прогресс и в мировой экономический рост. Китай будет продолжать придерживаться политики реформ и открытости, ускорять строительство новой структуры развития, где главным объектом выступает жизнедеятельность внутри страны, а внутренние и внешние циклы содействуют друг другу. Внутренний цикл развития стимулирует цикл международного развития, в то время как цикл международного развития укрепляет цикл внутреннего развития. Оба цикла развития открыто взаимодействуют, придавая новый импульс китайской и мировой экономике. Развитие Китая также предоставит больше рынков и возможностей для стран мира, включая Армению.

И Китай, и Армения являются странами с древними цивилизациями. Обе страны обладают длинной историей сотрудничества. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между двумя странами всегда поддерживали темп здорового и стабильного развития. Несмотря на то, что новая эпидемия коронавируса оказала определенное влияние на китайско-армянское сотрудничество, основа сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах не изменилась. Потенциал сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, технологий, строительства, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма требует дальнейшего развития. Уверен, что после завершения эпидемии сотрудничество между двумя странами продолжит неуклонно продвигаться вперед и сможет выйти на новый уровень. Благодаря недавнему общению с представителями дружественного армянского народа мы проанализировали потенциал будущего развития китайско-армянских отношений.

Во-первых, необходимо развивать новое направление китайско-армянского сотрудничества в сфере инноваций. Инновации — это ключ к экономическим достижениям, в то время, как цифроваяэкономика — это компас будущего развития мира. И Китай, и Армения рассматривают научные и технологические инновации как приоритетную национальную стратегию развития. Обе стороны должны в полной мере использовать свои соответствующие преимущества и сосредоточиться на развитии сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, подготовки специалистов и торговли услугами для повышения технологического содержания двустороннего сотрудничества.

Во-вторых, необходимо развивать китайско-армянское сотрудничество в области борьбы с эпидемией. С момента начала эпидемии коронавируса обе страны работали вместе и оказывали взаимную поддержку. В рамках долгосрочной борьбы с текущей и предотвращения дальнейших эпидемий Китай готов продолжать активно сотрудничать с армянской стороной и оказывать всестороннюю поддержку посредством обмена опытом по профилактике и борьбе с эпидемиями, а также продолжать оказывать поддержку, уделяя при этом особое внимание постэпидемическому периоду. Помимоэтого, Китай готов стимулировать сотрудничество с Арменией и поддерживать ее в обмене опытом в области профилактики и борьбы с эпидемиями, а также в предоставлении материалов по профилактике эпидемии. Одновременно с этим Китай будет содействовать построению общества здоровья и гигиены человека.

В-третьих, необходимо укреплять двустороннее сотрудничество в рамках ликвидации бедности. Ликвидация бедности — это одна из основных целей Повесткидня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Данная проблема является чрезвычайно важной и ее решение только предстоит осуществить всем странам мира. За последние 40 лет в результате осуществления политики реформ и открытости в Китаеболее 700 миллионов человек были выведены из состояния нищеты. Данный показатель составляет более 70% общего масштаба сокращения нищеты в мире. Китай готов поделиться результатами и опытом ликвидации нищеты с армянскими коллегами. Обмен опытом в данном направлении также внесет значительный вклад в развитие китайско-армянских отношений.

В-четвертых, необходимо постепенно возобновить обмен людьми. Для этого необходимо в полной мере использовать соглашения о взаимном безвизовом режиме междуКитаем и Арменией, постепенно возобновлять обмен людьми и специалистами в различных сферах после стабилизации эпидемиологической ситуации в мире. Все это позволит восстановиться и расшириться сотрудничеству между двумя странами в области экономического, торгового, инвестиционного, культурного туризма.

Как новый посол Китая в Армении, я бы хотел поддерживать тесный обмен и общение с нашими армянскими друзьями, выслушать мнения каждого о развитии китайско-армянских отношений и продолжать совместную работу для того, чтобы внести вклад в дальнейшее развитие китайско-армянских двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Мы надеемся на скорейшую стабилизацию эпидемической ситуации в мире и на появление больших возможностей для общения с нашими армянскими друзьями.