Процесс переговоров об обмене пленными находится в активной фазе

Власти Армении делают все, чтобы вернуть домой армянских военнопленных, взятых в плен гражданских лиц. Вследствие войны в Карабахе, спровоцированной турецко-азербайджанским тандемом, есть и без вести пропавшие, о судьбе которых пока ничего неизвестно.

На днях вице-премьер Тигран Авинян во второй раз принял делегацию Международного комитета Красного Креста во главе с директором Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартином Шюппом.

Поблагодарив за прием, Мартин Шюпп отметил, что между МККК и Арменией налажен эффективный диалог, подчеркнув важность сотрудничества с Межведомственной комиссией по вопросам пленных, удерживаемых и пропавших без вести лиц.

Стороны обсудили вопросы, связанные с обменом военнопленными, поиском пропавших без вести и тел погибших военнослужащих. Вице-премьер отметил, что нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс.

Тигран Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применять принцип “всех на всех”. Формула данная означает, что армянская и азербайджанская стороны без предварительных условий возвращают лиц, оказавшихся в плену в ходе боевых действий — будь то военнослужащие или гражданские лица.

Вице-премьер предложил создать механизм, согласно которому в случае обнаружения новых военнопленных каждая из сторон обязуется вернуть их без каких-либо предварительных условий.

Пожалуй, гуманитарная ситуация в Арцахе на сегодняшний день чрезвычайно актуальна — впоследствии безжалостных обстрелов с азербайджанской стороны школ, жилых домов, больниц, объектов инфраструктуры. Стороны обсудили также ряд вопросов оказания необходимой помощи пострадавшим в результате боевых действий гражданам.

В тот же день вице-премьер принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Первым делом вице-премьер поблагодарил господина Копыркина за ключевую роль российской стороны в прекращении боевых действий в Арцахе и установлении режима прекращения огня.

Собеседники подробно обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, поиском пропавших без вести и поиском тел погибших. Вице-премьер отметил, что эти вопросы находятся в повестке дня правительства Армении, делается все, чтобы процесс был максимально ускорен.

Вице-премьер уведомил российского дипломата, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип “всех на всех”.

Посол РФ господин Копыркин, в свою очередь, отметил, что вопрос поиска тел погибших, пленных и пропавших без вести находится в центре внимания российского руководства, которое придает особое значение всесторонней реализации положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

На этой встрече также была затронута тема гуманитарной помощи, предоставленной Россией народу Арцаха, была подчеркнута необходимость беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Арцах.

Напомним, что днями ранее представители армянской интеллигенции инициировали акцию — шествие к посольствам государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, уже долгие годы занимающихся урегулированием Карабахской проблемы.

Цель организаторов акции — поддержка родственников военнопленных и без вести пропавших. За три дня участники акции вручили соответствующие письма дипломатическим представительствам Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки.

На письмо представителей армянской интеллигенции на момент написания статьи ответило только посольство РФ.

Получен ответ и от Армянского офиса Международного комитета Красного Креста, куда также обратились представители армянской интеллигенции. “С октября наша организация посещает пленных мирных жителей и военнопленных. Мы поддерживаем их, следим за состоянием их здоровья, но решения об их возвращении принимают стороны конфликта”, — говорится в ответе офиса МККК в Армении.

Уже известно, что и Армения, и Азербайджан согласны на обмен военнопленными по формуле “всех на всех”. Остается набраться терпения и подождать, когда возвращение домой наших сыновей, а также мирных жителей, оказавшихся в плену в ходе боевых действий, станет реальностью.