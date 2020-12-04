В НАТО Турцию “рвали”, но не до смерти

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая прошла 1-2 декабря в режиме видеоконференции, между Турцией и ее союзниками по Североатлантическому альянсу развернулось ожесточенное противостояние. Как пишет греческое издание Greek City Times, США не сдерживали своих чувств по поводу внешней политики и поведения Турции и вместе с Грецией попытались “разорвать на куски” самого южного члена блока.

Так, госсекретарь США Майк Помпео обрушился на Анкару с критикой за ее противоречащее принципам и действиям НАТО “провокационное поведение в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе”. Приобретение Анкарой ЗРК С-400 он назвал “подарком России через союзника по НАТО”. Тем самым, заявил Помпео, Турция подрывает елинство Альянса. Госсекретарь США также заявил, что механизм разрешения конфликтов внутри альянса, “который не работает из-за Турции”, должен быть перезапущен.

Турецкий министр Чавушоглу выразил сожаление тем, что США выступили “против Турции”, поддержали “максималистские позиции Греции и Кипра” и “террористические организации”. Он заявил, что “позиция Франции в Ливии является самой большой угрозой единству Североатлантического союза”, после чего “с явным раздражением” заявил, что Минская группа ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, предвзято относится к Армении”.

Глава МИД Греции Никос Дендиас указал на Анкару как на “главного нарушителя спокойствия в регионе” и потребовал соблюдения с ее стороны международного права. Дендиас добавил, что все союзники по НАТО должны продемонстрировать на практике свою приверженность ключевым принципам альянса, таким как демократия, уважение прав человека и уважение верховенства закона. Кроме того, по его словам, такая необходимость становится еще более острой в то время, когда “авторитарные и ревизионистские государства открыто нарушают международное право, угрожая региональной стабильности и трансатлантическому единству в Восточном Средиземноморье, Ливии и на Кавказе”.

Однако обмен “любезностями” был простым сотрясением воздуха. Никаких практических мер в отношении нарушителя единства — Турции принято не было. Напротив, Турция крайне необходима НАТО, которая провозгласила Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030г. “На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса”, — говорится в опубликованном в рамках видеоконференции докладе о реформировании альянса “НАТО — 2030”, на основании которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса. Второй по масштабу военной угрозой НАТО назван Китай, который “расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией”.

НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия — НАТО как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с “позиции силы и атлантического единства”. “НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций”, — говорится в документе.